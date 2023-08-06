06 августа 2023

В Курганскую область придет дождь с грозой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, гроза, лето, плохая погода, город курган, ливень, дождь
В Курганской области ожидают дождь и грозы с порывами ветра Фото:

Во вторник, 8 августа, в Курганской области ожидается кратковременный дождь и грозы с усилением ветра до 13 метров в секунду. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«В Курганской области 8 августа ночью и днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточного направления 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду», — указано на сайте. После этого в регион придут как минимум два ясных дня.

При этом в регионе сохранится теплая погода. Температура воздуха ночью 8 августа составит +14,+19 градусов, днем — +25,+32 градусов, местами до +20 градусов.

Ранее URA.RU писало, что синоптики обещали в Курганской области дефицит дождей в августе. Также в регионе прогнозировали среднесуточную температуру +19,3 градуса на протяжении месяца.

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Во вторник, 8 августа, в Курганской области ожидается кратковременный дождь и грозы с усилением ветра до 13 метров в секунду. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «В Курганской области 8 августа ночью и днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточного направления 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду», — указано на сайте. После этого в регион придут как минимум два ясных дня. При этом в регионе сохранится теплая погода. Температура воздуха ночью 8 августа составит +14,+19 градусов, днем — +25,+32 градусов, местами до +20 градусов. Ранее URA.RU писало, что синоптики обещали в Курганской области дефицит дождей в августе. Также в регионе прогнозировали среднесуточную температуру +19,3 градуса на протяжении месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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