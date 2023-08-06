В Курганскую область придет дождь с грозой

07 августа 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

В Курганской области ожидают дождь и грозы с порывами ветра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во вторник, 8 августа, в Курганской области ожидается кратковременный дождь и грозы с усилением ветра до 13 метров в секунду. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «В Курганской области 8 августа ночью и днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточного направления 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду», — указано на сайте. После этого в регион придут как минимум два ясных дня. При этом в регионе сохранится теплая погода. Температура воздуха ночью 8 августа составит +14,+19 градусов, днем — +25,+32 градусов, местами до +20 градусов.



Ранее URA.RU писало, что синоптики обещали в Курганской области дефицит дождей в августе. Также в регионе прогнозировали среднесуточную температуру +19,3 градуса на протяжении месяца.

Во вторник, 8 августа, в Курганской области ожидается кратковременный дождь и грозы с усилением ветра до 13 метров в секунду. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «В Курганской области 8 августа ночью и днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточного направления 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду», — указано на сайте. После этого в регион придут как минимум два ясных дня. При этом в регионе сохранится теплая погода. Температура воздуха ночью 8 августа составит +14,+19 градусов, днем — +25,+32 градусов, местами до +20 градусов. Ранее URA.RU писало, что синоптики обещали в Курганской области дефицит дождей в августе. Также в регионе прогнозировали среднесуточную температуру +19,3 градуса на протяжении месяца.