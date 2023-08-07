07 августа 2023

Метеорологи предупредили жителей Курганской области о тумане. Скрин

ЦГМС: в Курганской области ожидается туман 8 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, смог, плохая видимость, дорога
Во время тумана водителям следует быть предельно внимательными на дорогах Фото:

В отдельных районах Курганской области 8 августа ожидается туман. Об этом говорится в прогнозе регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«В Курганской области 8 августа ночью ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах — туман. Днем — переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — передают метеорологи в сообщении на сайте.

Ранее URA.RU писало, что в область придут дожди и грозы. При этом в регионе сохранится теплая погода.

Курганский ЦГМС опубликовал прогноз погоды на 8 августа
Курганский ЦГМС опубликовал прогноз погоды на 8 августа

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В отдельных районах Курганской области 8 августа ожидается туман. Об этом говорится в прогнозе регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «В Курганской области 8 августа ночью ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах — туман. Днем — переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — передают метеорологи в сообщении на сайте. Ранее URA.RU писало, что в область придут дожди и грозы. При этом в регионе сохранится теплая погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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