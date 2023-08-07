Метеорологи предупредили жителей Курганской области о тумане. Скрин

ЦГМС: в Курганской области ожидается туман 8 августа

08 августа 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

Во время тумана водителям следует быть предельно внимательными на дорогах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В отдельных районах Курганской области 8 августа ожидается туман. Об этом говорится в прогнозе регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «В Курганской области 8 августа ночью ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах — туман. Днем — переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — передают метеорологи в сообщении на сайте. Ранее URA.RU писало, что в область придут дожди и грозы. При этом в регионе сохранится теплая погода. Курганский ЦГМС опубликовал прогноз погоды на 8 августа Скрин: сайт Курганского ЦГМС, http://www.kurganpogoda.ru/index.php/forecast/prognoz-pogody-po-g-kurganu-i-kurganskoj-oblasti

В отдельных районах Курганской области 8 августа ожидается туман. Об этом говорится в прогнозе регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «В Курганской области 8 августа ночью ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах — туман. Днем — переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — передают метеорологи в сообщении на сайте. Ранее URA.RU писало, что в область придут дожди и грозы. При этом в регионе сохранится теплая погода.