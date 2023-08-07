Во время тумана водителям следует быть предельно внимательными на дорогах
В отдельных районах Курганской области 8 августа ожидается туман. Об этом говорится в прогнозе регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«В Курганской области 8 августа ночью ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах — туман. Днем — переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — передают метеорологи в сообщении на сайте.
Ранее URA.RU писало, что в область придут дожди и грозы. При этом в регионе сохранится теплая погода.
Курганский ЦГМС опубликовал прогноз погоды на 8 августа
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