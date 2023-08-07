В Кургане открыли движение на Бурова-Петровском мосту. Фото, видео

08 августа 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

В Кургане открыли часть дороги на Бурова-Петровском мосту (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана объявили об открытии движения по правой стороне моста на Бурова-Петровском мосту, который проходит через реку Тобол. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «На Бурова-Петровском мосту через реку Тобол открыли движение по правой стороне из города. Работы на этой стороне завершены. Сейчас работы ведутся по левой стороне моста, если двигаться из города», — говорится в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Также в мэрии отметили, что подрядчик заменил шкафные стенки и переходные плиты моста. Уложены тротуарные плиты, новые барьерные и перильные ограждения. Кроме того, организацией уложен выравнивающий слой асфальта. Вдоль проезжей части сделана система водоотведения. Ранее URA.RU об открытии отремонтированной части моста через реку Тобол заявляла мэр Кургана Елена Ситникова. По слова главы города, на начало августа на путепроводе было выполнено более 50% работ. На Бурова-Петровском мосту через реку Тобол открыли движение по правой стороне из города Фото: группа «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте»

Власти Кургана объявили об открытии движения по правой стороне моста на Бурова-Петровском мосту, который проходит через реку Тобол. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «На Бурова-Петровском мосту через реку Тобол открыли движение по правой стороне из города. Работы на этой стороне завершены. Сейчас работы ведутся по левой стороне моста, если двигаться из города», — говорится в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Также в мэрии отметили, что подрядчик заменил шкафные стенки и переходные плиты моста. Уложены тротуарные плиты, новые барьерные и перильные ограждения. Кроме того, организацией уложен выравнивающий слой асфальта. Вдоль проезжей части сделана система водоотведения. Ранее URA.RU об открытии отремонтированной части моста через реку Тобол заявляла мэр Кургана Елена Ситникова. По слова главы города, на начало августа на путепроводе было выполнено более 50% работ.