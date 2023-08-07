Ушел из жизни курганский судья в отставке

08 августа 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Бывшему судье Николаю Морозову на момент смерти было 90 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 91 году жизни скончался судья в отставке Николай Морозов. До отставки он работал в Курганском областном суде. Об этом URA.RU стало известно из telegram-канала «Правосудие в Зауралье». «7 августа на 91 году ушел из жизни Николай Игоревич Морозов, судья Курганского областного суда в отставке», — сообщила в публикации пресс-служба. Также отмечается, что трудовой путь судьи составил более 40 лет. За заслуги Морозов был отмечен многочисленными наградами. После окончания Свердловского юридического института в 1957 году, написано в публикации, Морозов начал работать следователем Шадринской городской прокуратуры. Также работал помощником прокурора Варгашинского района, адвокатом. С 1977 года Морозов — был народным судьей, с 1982 года — председателем Шадринского районного суда, а в 1993 году назначен судьей Курганского областного суда. В 2000 году Николай Игоревич ушел в отставку. Посвящал время творчеству — им написаны сотни стихов, поэм, рассказов, газетных заметок и очерков. Его произведения вошли в литературные сборники и альманахи. Прощание с Николаем Морозовым состоится 9 августа с 12:30 до 13:00 в зале №1 салона ритуальных услуг «Реквием» в Кургане на проспекте Машиностроителей, 38Е, согласно информации из публикации telegram-канала. Трудовой путь Морозова продлился более 40 лет Фото: telegram-канал «Правосудие Зауралья» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На 91 году жизни скончался судья в отставке Николай Морозов. До отставки он работал в Курганском областном суде. Об этом URA.RU стало известно из telegram-канала «Правосудие в Зауралье». «7 августа на 91 году ушел из жизни Николай Игоревич Морозов, судья Курганского областного суда в отставке», — сообщила в публикации пресс-служба. Также отмечается, что трудовой путь судьи составил более 40 лет. За заслуги Морозов был отмечен многочисленными наградами. После окончания Свердловского юридического института в 1957 году, написано в публикации, Морозов начал работать следователем Шадринской городской прокуратуры. Также работал помощником прокурора Варгашинского района, адвокатом. С 1977 года Морозов — был народным судьей, с 1982 года — председателем Шадринского районного суда, а в 1993 году назначен судьей Курганского областного суда. В 2000 году Николай Игоревич ушел в отставку. Посвящал время творчеству — им написаны сотни стихов, поэм, рассказов, газетных заметок и очерков. Его произведения вошли в литературные сборники и альманахи. Прощание с Николаем Морозовым состоится 9 августа с 12:30 до 13:00 в зале №1 салона ритуальных услуг «Реквием» в Кургане на проспекте Машиностроителей, 38Е, согласно информации из публикации telegram-канала.