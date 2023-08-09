Отец подростка, зарезавшего екатеринбурженку из-за ревности, впервые прокомментировал поступок сына

09 августа 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Отец мальчика, обвиняемого в убийстве 17-летней студентки из Екатеринбурга, узнал о поступке сына от бывшей жены. По его словам, он очень близко принял к сердцу то, что произошло. «Очень тяжело на душе. О случившемся узнал от бывшей супруги», — рассказал «КП-Екатеринбург» мужчина. Он уточнил, что общался с сыном, но не может себе представить, как тот мог убить девочку. Молодой человек зарезал свою подругу в ночь на 7 августа. По данным источника URA.RU, подросток унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело. Парня отправили в СИЗО на два месяца. Позже выяснилось, что мать мальчика — экс-депутат из Вологодской области.