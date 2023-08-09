09 августа 2023

В Кургане засохли деревья, высаженные губернатором и мэром. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Хвойная аллея. Курган, аллея, хвойная аллея
Сосны посадили 24 августа 2022 года Фото:

В Кургане засохли почти все сосны, высаженные на Хвойной аллее возле озера Черное. Некоторые из деревьев символически помогали посадить губернатор Вадим Шумков и мэр Елена Ситникова. Засохшие деревья заметил корреспондент URA.RU.

«Засохли почти все сосны на аллее. При этом их высадили всего-навсего 24 августа 2022 года», — поделился корреспондент.

В пресс-службе городской администрации URA.RU объяснили, что за аллею отвечает застройщик. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до компании «Партнер» по номеру телефона, указанному на сайте.

Деревья были высажены во время осмотра чиновниками стройки нового жилого комплекса в Кургане. Тогда губернатору и мэру предложили символически подсыпать землю. Присутствовавший бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин засомневался, выживут ли деревья, но чиновники ему ответили, что сосны выживут, так как эти растения с закрытой корневой системой.

Хвойная аллея. Курган
Создание аллеи приурочили к началу стройки нового жилищного комплекса
Фото:

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В Кургане засохли почти все сосны, высаженные на Хвойной аллее возле озера Черное. Некоторые из деревьев символически помогали посадить губернатор Вадим Шумков и мэр Елена Ситникова. Засохшие деревья заметил корреспондент URA.RU. «Засохли почти все сосны на аллее. При этом их высадили всего-навсего 24 августа 2022 года», — поделился корреспондент. В пресс-службе городской администрации URA.RU объяснили, что за аллею отвечает застройщик. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до компании «Партнер» по номеру телефона, указанному на сайте. Деревья были высажены во время осмотра чиновниками стройки нового жилого комплекса в Кургане. Тогда губернатору и мэру предложили символически подсыпать землю. Присутствовавший бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин засомневался, выживут ли деревья, но чиновники ему ответили, что сосны выживут, так как эти растения с закрытой корневой системой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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