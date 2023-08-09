09 августа 2023

Александр Моор обозначил главные успехи строительства в Тюменской области

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Объезд города губернатором Александром Моором и главой города Русланом Кухаруком. Тюмень, моор александр, новострой, застройка, новостройки
За последние пять лет строители Тюменской области ввели в эксплуатацию 8,5 миллионов квадратных метров жилья Фото:

В Тюмени за последние пять лет возвели почти 8,5 миллионов квадратных метров жилья и благоустроили 370 дворов. В профессиональный праздник успехи строителей, обозначил губернатор области Александр Моор, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.

«За последние 5 лет мы ввели в эксплуатацию почти 8,5 млн квадратных метров жилья, благоустроили 160 общественных пространств и 600 детских площадок. Тюменские строители — это большая семья, которая насчитывает более 100 000 человек. Огромное вам спасибо за труд», — цитирует инфоцентр слова Моора.

Глава региона так же вручил строителям и руководителям организаций награды и благодарственные письма. 6 тюменских компаний награждены дипломами «Элита строительного комплекса Тюменской области». Это победители конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли».

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В Тюмени за последние пять лет возвели почти 8,5 миллионов квадратных метров жилья и благоустроили 370 дворов. В профессиональный праздник успехи строителей, обозначил губернатор области Александр Моор, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «За последние 5 лет мы ввели в эксплуатацию почти 8,5 млн квадратных метров жилья, благоустроили 160 общественных пространств и 600 детских площадок. Тюменские строители — это большая семья, которая насчитывает более 100 000 человек. Огромное вам спасибо за труд», — цитирует инфоцентр слова Моора. Глава региона так же вручил строителям и руководителям организаций награды и благодарственные письма. 6 тюменских компаний награждены дипломами «Элита строительного комплекса Тюменской области». Это победители конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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