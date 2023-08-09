Александр Моор обозначил главные успехи строительства в Тюменской области

10 августа 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

За последние пять лет строители Тюменской области ввели в эксплуатацию 8,5 миллионов квадратных метров жилья Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени за последние пять лет возвели почти 8,5 миллионов квадратных метров жилья и благоустроили 370 дворов. В профессиональный праздник успехи строителей, обозначил губернатор области Александр Моор, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «За последние 5 лет мы ввели в эксплуатацию почти 8,5 млн квадратных метров жилья, благоустроили 160 общественных пространств и 600 детских площадок. Тюменские строители — это большая семья, которая насчитывает более 100 000 человек. Огромное вам спасибо за труд», — цитирует инфоцентр слова Моора. Глава региона так же вручил строителям и руководителям организаций награды и благодарственные письма. 6 тюменских компаний награждены дипломами «Элита строительного комплекса Тюменской области». Это победители конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли».

В Тюмени за последние пять лет возвели почти 8,5 миллионов квадратных метров жилья и благоустроили 370 дворов. В профессиональный праздник успехи строителей, обозначил губернатор области Александр Моор, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «За последние 5 лет мы ввели в эксплуатацию почти 8,5 млн квадратных метров жилья, благоустроили 160 общественных пространств и 600 детских площадок. Тюменские строители — это большая семья, которая насчитывает более 100 000 человек. Огромное вам спасибо за труд», — цитирует инфоцентр слова Моора. Глава региона так же вручил строителям и руководителям организаций награды и благодарственные письма. 6 тюменских компаний награждены дипломами «Элита строительного комплекса Тюменской области». Это победители конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли».