09 августа 2023

Водители застряли в многокилометровой пробке на мосту в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, транспорт, такси, яндекс такси, пробки на дорогах
Крупная пробка образовалась на мосту в районе Сургута Фото:

В районе Сургуте на мосту через Обь водители застряли в пробке. Она растянулась на несколько километров из-за ремонта на дороге.

«На мосту через Обь в Сургуте образовалась огромная пробка. Трафик остановился перед въездом в сторону города из-за ремонтных работ на мосту», — написали в telegram-канале «Это Юганск, детка».

Ранее URA.RU рассказывало, что на мосту в районе Сургута, где идет ремонт, продлили запрет на движение крупногабаритного транспорта. Ограничение будет действовать до 5 сентября.

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В районе Сургуте на мосту через Обь водители застряли в пробке. Она растянулась на несколько километров из-за ремонта на дороге. «На мосту через Обь в Сургуте образовалась огромная пробка. Трафик остановился перед въездом в сторону города из-за ремонтных работ на мосту», — написали в telegram-канале «Это Юганск, детка». Ранее URA.RU рассказывало, что на мосту в районе Сургута, где идет ремонт, продлили запрет на движение крупногабаритного транспорта. Ограничение будет действовать до 5 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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