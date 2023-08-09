Водители застряли в многокилометровой пробке на мосту в ХМАО

Крупная пробка образовалась на мосту в районе Сургута
В районе Сургуте на мосту через Обь водители застряли в пробке. Она растянулась на несколько километров из-за ремонта на дороге.
«На мосту через Обь в Сургуте образовалась огромная пробка. Трафик остановился перед въездом в сторону города из-за ремонтных работ на мосту», — написали в telegram-канале «Это Юганск, детка».
Ранее URA.RU рассказывало, что на мосту в районе Сургута, где идет ремонт, продлили запрет на движение крупногабаритного транспорта. Ограничение будет действовать до 5 сентября.
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