10 августа 2023

Курганского адвоката, обвиняемого во взяточничестве, выпустили из СИЗО

В Кургане обвиняемого во взяточничестве адвоката Чернова перевели под домашний арест
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, чернов владимир
В Кургане адвоката Чернова выпустили из СИЗО Фото:

Курганский областной суд изменил меру пресечения адвокату Владимиру Чернову. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — апелляция. Чернов В.А. О продлении срока содержания под стражей. Результат: определение отменено», — информирует сайт Курганского областного суда. Чернов находился под стражей по обвинению по ст. 291 ч.4 п.б УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере) с 19 апреля.

В областной прокуратуре URA.RU информацию подтвердили. Находившегося в СИЗО под следствием Чернова перевели под домашний арест.

Адвоката подозревают в передаче взятки в размере 300 тысяч рублей от бывшего главы курганской УФНС Юрия Касьяненко врачу. Последний якобы изготовил медзаключение, которое помогло Касьяненко выйти из колонии, где он отбывал срок за коррупцию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане адвоката, бывшего налоговика и врача подозревают во взяточничестве. Касьяненко и Чернова сотрудники ФСБ задержали в середине апреля в Кургане. Адвокату избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Курганский областной суд изменил меру пресечения адвокату Владимиру Чернову. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — апелляция. Чернов В.А. О продлении срока содержания под стражей. Результат: определение отменено», — информирует сайт Курганского областного суда. Чернов находился под стражей по обвинению по ст. 291 ч.4 п.б УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере) с 19 апреля. В областной прокуратуре URA.RU информацию подтвердили. Находившегося в СИЗО под следствием Чернова перевели под домашний арест. Адвоката подозревают в передаче взятки в размере 300 тысяч рублей от бывшего главы курганской УФНС Юрия Касьяненко врачу. Последний якобы изготовил медзаключение, которое помогло Касьяненко выйти из колонии, где он отбывал срок за коррупцию. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане адвоката, бывшего налоговика и врача подозревают во взяточничестве. Касьяненко и Чернова сотрудники ФСБ задержали в середине апреля в Кургане. Адвокату избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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