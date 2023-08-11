Авиашоу с вертолетами начнется в обед Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тобольске ко Дню Тюменской области подготовили большую праздничную программу, которая будет включать в себя огненное шоу и показательные выступления вертолетов. URA.RU подготовило афишу, которая позволит узнать о главных городских мероприятиях 12 августа.

Начнется день с традиционного спортивного забега «5 верст», который в 08:40 пройдет в Центре спорта и отдыха «Тобол». После этого местных приглашают посмотреть на конкурс водителей «Тобольского ПАТП». Там в 10:30 начнется фигурное вождение на больших и средних автобусах.

Основная программа сосредоточится на Красной площади Тобольского Кремля. Там в 11:30 состоится торжественное открытие празднования 79 годовщины Тюменской области. В 12:00 гостей зовут на выступление ансамбля «Пташица», приехавшего из Санкт-Петербурга. Одновременно с этим открывается фестиваль «Дружба народов», где можно будет посетить 10 различных национальных подворий, представляющих народы Сибири. Там же будут концерты, интерактивы и дефиле национальных костюмов.

Продолжится праздник турниром силовых структур «Пожарная тяга. Сибирский характер», где соберутся спасатели из ЯНАО, ХМАО, Челябинска и Тюменской области. Открытие мероприятия запланировано на 13:00, а уже через 10 минут начнутся показательные выступления вертолетов авиакомпании Utair. После этого пожарные будут соревноваться вплоть до 18:55. В перерывах между этапами будут выступать ведущие, которые развлекут гостей. Последним пунктом празднования станет огненное шоу, которое начнется в 19:15. Как сообщают источники URA.RU, близкие к организаторам, турнира подобного масштаба в Тюменской области еще никогда не было.

Инфографика URA.RU

Инфографика URA.RU