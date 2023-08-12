12 августа 2023
11 августа 2023

Тюменец, который в прямом эфире оскорблял кавказцев, получил перелом позвонка

Управление МВД Тюменской области: в Тюмени избили треш-стримера
© Служба новостей «URA.RU»
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У блогера диагностирован перелом отростка позвонка и ушиб мягких тканей головы Фото:

Тюменского треш-стримера, который в прямом эфире оскорблял представителей народов Кавказа, избили. Врачи диагностировали у блогера перелом отростка позвонка и ушиб мягких тканей головы. В пресс-службе управления МВД России по Тюменской области сообщили, что личность одного из нападавших уже установлена.

«Блогера избили на улице неизвестные люди. У мужчины множественные ушибы и перелом отростка позвонка. Тюменец написал заявление в полицию», — сообщили в ведомстве, передает газета «Комсомольская правда». Полицейские уже установили личность одного из нападавших.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени в прямом эфире социальной сети «Друг вокруг» начал оскорблять представителей народов Кавказа и их матерей. В ответ некоторые зрители пообещали наказать блогера за сказанные слова.

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Тюменского треш-стримера, который в прямом эфире оскорблял представителей народов Кавказа, избили. Врачи диагностировали у блогера перелом отростка позвонка и ушиб мягких тканей головы. В пресс-службе управления МВД России по Тюменской области сообщили, что личность одного из нападавших уже установлена. «Блогера избили на улице неизвестные люди. У мужчины множественные ушибы и перелом отростка позвонка. Тюменец написал заявление в полицию», — сообщили в ведомстве, передает газета «Комсомольская правда». Полицейские уже установили личность одного из нападавших. Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени в прямом эфире социальной сети «Друг вокруг» начал оскорблять представителей народов Кавказа и их матерей. В ответ некоторые зрители пообещали наказать блогера за сказанные слова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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