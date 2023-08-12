Тюменец, который в прямом эфире оскорблял кавказцев, получил перелом позвонка

Управление МВД Тюменской области: в Тюмени избили треш-стримера

13 августа 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

У блогера диагностирован перелом отростка позвонка и ушиб мягких тканей головы Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменского треш-стримера, который в прямом эфире оскорблял представителей народов Кавказа, избили. Врачи диагностировали у блогера перелом отростка позвонка и ушиб мягких тканей головы. В пресс-службе управления МВД России по Тюменской области сообщили, что личность одного из нападавших уже установлена. «Блогера избили на улице неизвестные люди. У мужчины множественные ушибы и перелом отростка позвонка. Тюменец написал заявление в полицию», — сообщили в ведомстве, передает газета «Комсомольская правда». Полицейские уже установили личность одного из нападавших. Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени в прямом эфире социальной сети «Друг вокруг» начал оскорблять представителей народов Кавказа и их матерей. В ответ некоторые зрители пообещали наказать блогера за сказанные слова.

Тюменского треш-стримера, который в прямом эфире оскорблял представителей народов Кавказа, избили. Врачи диагностировали у блогера перелом отростка позвонка и ушиб мягких тканей головы. В пресс-службе управления МВД России по Тюменской области сообщили, что личность одного из нападавших уже установлена. «Блогера избили на улице неизвестные люди. У мужчины множественные ушибы и перелом отростка позвонка. Тюменец написал заявление в полицию», — сообщили в ведомстве, передает газета «Комсомольская правда». Полицейские уже установили личность одного из нападавших. Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени в прямом эфире социальной сети «Друг вокруг» начал оскорблять представителей народов Кавказа и их матерей. В ответ некоторые зрители пообещали наказать блогера за сказанные слова.