Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил жителям региона правительственные и областные награды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил тюменцев, которые внесли вклад в развитие региона. Всего правительственные и региональные награды к дню рождения области получили 46 человек, сообщает в telegram-канале информационный центр тюменского правительства.

«В эти минуты Александр Моор вручает жителям Тюменской области государственные награды РФ, поощрения Президента, региональные награды и почетные звания. Всего награды из рук главы региона сегодня получат 46 человек. Среди участников церемонии также житель Тобольского района Эдуард Саитов, спасший от гибели в огне двух человек», — говорится в сообщении.

Известно, что награды получили работники здравоохранения, образования, социальной защиты, сельского хозяйства, геологии, ЖКХ, транспорта, строительства, телерадиовещания и других отраслей. В частности, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Моор вручил врачу-онкологу «Медицинского города» Наталье Франк.