13 августа 2023
12 августа 2023

Александр Моор наградил тюменцев за их заслуги перед регионом. Видео

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил жителям региона правительственные и областные награды Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил тюменцев, которые внесли вклад в развитие региона. Всего правительственные и региональные награды к дню рождения области получили 46 человек, сообщает в telegram-канале информационный центр тюменского правительства.

«В эти минуты Александр Моор вручает жителям Тюменской области государственные награды РФ, поощрения Президента, региональные награды и почетные звания. Всего награды из рук главы региона сегодня получат 46 человек. Среди участников церемонии также житель Тобольского района Эдуард Саитов, спасший от гибели в огне двух человек», — говорится в сообщении.

Известно, что награды получили работники здравоохранения, образования, социальной защиты, сельского хозяйства, геологии, ЖКХ, транспорта, строительства, телерадиовещания и других отраслей. В частности, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Моор вручил врачу-онкологу «Медицинского города» Наталье Франк.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил тюменцев, которые внесли вклад в развитие региона. Всего правительственные и региональные награды к дню рождения области получили 46 человек, сообщает в telegram-канале информационный центр тюменского правительства. «В эти минуты Александр Моор вручает жителям Тюменской области государственные награды РФ, поощрения Президента, региональные награды и почетные звания. Всего награды из рук главы региона сегодня получат 46 человек. Среди участников церемонии также житель Тобольского района Эдуард Саитов, спасший от гибели в огне двух человек», — говорится в сообщении. Известно, что награды получили работники здравоохранения, образования, социальной защиты, сельского хозяйства, геологии, ЖКХ, транспорта, строительства, телерадиовещания и других отраслей. В частности, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Моор вручил врачу-онкологу «Медицинского города» Наталье Франк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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