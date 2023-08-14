Курганские застройщики поссорились между собой из-за скандала со школой. Инсайд

14 августа 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Чиновники хотят разделить бизнес, чтобы избежать возможного давления властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане руководители строительной компании Vitamin Юрий Калинин и Артем Бер планируют разделить бизнес. Источники, связанные с региональными властями, сообщили URA.RU, что они пришли к такому выводу после встречи с местными чиновниками, которые решили, что эти предприниматели связаны с родителями, требующими построить школу на Бульваре Солнечном. «Родители, которые были за появление школы, создали чат. Бер узнал про него и сказал родителям, что, как застройщик, не против такой идеи. При этом власти выступили против нее, а Калинин в это время был не в Кургане. Приехав, он неприятно удивился внезапному обострению отношений с чиновниками. Также отношениям повредила встреча с властями по школе. Там чиновники убедили застройщиков, что поддерживать идею родителей преждевременно», — рассказали источники. Бер не стал комментировать URA.RU эту информацию. До Калинина, на момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться. Он не ответил на звонки. В областном правительстве URA.RU сообщили, что департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона на постоянной основе проводит рабочие встречи и совещания с застройщиками. Курганские родители несколько месяцев активно пытаются добиться строительства школы на Бульваре Солнечном, однако не получили положительного ответа от властей даже после жалобы в Администрацию президента. По данным источников, местные власти посчитали, что за инициативой родителей стоят Бер и Калинин, которые строят дома на бульваре. По этой причине застройщикам, по словам источников, знакомых с ситуацией, пригрозили создать проблемы при приемке новых домов если бизнесмены поддержат родителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане руководители строительной компании Vitamin Юрий Калинин и Артем Бер планируют разделить бизнес. Источники, связанные с региональными властями, сообщили URA.RU, что они пришли к такому выводу после встречи с местными чиновниками, которые решили, что эти предприниматели связаны с родителями, требующими построить школу на Бульваре Солнечном. «Родители, которые были за появление школы, создали чат. Бер узнал про него и сказал родителям, что, как застройщик, не против такой идеи. При этом власти выступили против нее, а Калинин в это время был не в Кургане. Приехав, он неприятно удивился внезапному обострению отношений с чиновниками. Также отношениям повредила встреча с властями по школе. Там чиновники убедили застройщиков, что поддерживать идею родителей преждевременно», — рассказали источники. Бер не стал комментировать URA.RU эту информацию. До Калинина, на момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться. Он не ответил на звонки. В областном правительстве URA.RU сообщили, что департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона на постоянной основе проводит рабочие встречи и совещания с застройщиками. Курганские родители несколько месяцев активно пытаются добиться строительства школы на Бульваре Солнечном, однако не получили положительного ответа от властей даже после жалобы в Администрацию президента. По данным источников, местные власти посчитали, что за инициативой родителей стоят Бер и Калинин, которые строят дома на бульваре. По этой причине застройщикам, по словам источников, знакомых с ситуацией, пригрозили создать проблемы при приемке новых домов если бизнесмены поддержат родителей.