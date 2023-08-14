Директор платформы «Хопинг Чайна» знакомится с курганскими заводами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курган прибыла делегация из Китая во главе с директором платформы интеграции международных экономических и торговых ресурсов «Хопинг Чайна» Чжан Уи. На протяжении трех дней участники будут знакомиться с инвестиционным потенциалом региона, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

«Сегодня вместе с заместителем губернатора по экономической политике Сергеем Гавриным делегация посетила ряд предприятий и индустриальные парки Кургана — Курганский индустриальный парк, строящийся парк „Стальмонтаж“, АО „Кургандормаш“ и ООО „Зауральские напитки“», — пишет пресс-служба правительства региона в telegram-канале. В программе визита запланирован выезд на завод «Велфарм», предприятия «Велес» в Частоозерье, на ЗАО «Картофель» в Кетовский район, а также другие индустриальные парки области.

«Хопинг Чайна» — бюджетное учреждение, подведомственное правительству КНР. Оно занимается вопросами в сфере экспорта, импорта и развития инвестиционных проектов. Организация разработала платформу объединения международных экономических и торговых ресурсов. Ранее губернатор Вадим Шумков сообщил, что Курганская область также сформирует делегацию из бизнесменов для поездки в Китай для налаживания сотрудничества. По словам властей региона, Китай лидирует среди стран в структуре торгового оборота Курганской области.

URA.RU писало, что в апреле 2023 года губернатор Шумков провел ВКС-встречу с руководством и предпринимателями китайской провинции Шэньси и договорились о взаимных визитах. А глава города Кургана Елена Ситникова подписала декларацию об установлении партнерских связей с городским округом Юйлинь провинции Шэньси.

Делегация из Китая приехала в Курган на три дня фото: пресс-служба правительства Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@kurganskayaobl

фото: пресс-служба правительства Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@kurganskayaobl