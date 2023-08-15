Pharaoh даст концерт в Тюмени спустя 6 лет

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Концерт Лены Катиной. Тюмень, развлечение, вечеринка, ночная жизнь, отдых, ночной клуб, ночной бар, пати
Исполнитель последний раз выступал в Тюмени 6 лет назад, в 2017 году Фото:

Глеб Голубин, более известный под псевдонимом Pharaoh, даст концерт в Тюмени 1 декабря. Об этом стало известно в рамках анонса его тура по России. Последний раз рэпер посещал областную столицу региона еще в 2017 году.

«Тюмень, 1 декабря в 19:00 пройдет концерт Pharaoh. Выступление пройдет в концертно-танцевальном зале „Байконур“» — указано в анонсе на официальном сайте Голубина.

Также уже сейчас начались продажи на концерт в Тюмени. Стоимость мест начинается от 1800 рублей за вход на танцевальную площадку и доходит до 5000 рублей за сидячие места со столиком.

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Глеб Голубин, более известный под псевдонимом Pharaoh, даст концерт в Тюмени 1 декабря. Об этом стало известно в рамках анонса его тура по России. Последний раз рэпер посещал областную столицу региона еще в 2017 году. «Тюмень, 1 декабря в 19:00 пройдет концерт Pharaoh. Выступление пройдет в концертно-танцевальном зале „Байконур“» — указано в анонсе на официальном сайте Голубина. Также уже сейчас начались продажи на концерт в Тюмени. Стоимость мест начинается от 1800 рублей за вход на танцевальную площадку и доходит до 5000 рублей за сидячие места со столиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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