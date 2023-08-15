Pharaoh даст концерт в Тюмени спустя 6 лет

Исполнитель последний раз выступал в Тюмени 6 лет назад, в 2017 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глеб Голубин, более известный под псевдонимом Pharaoh, даст концерт в Тюмени 1 декабря. Об этом стало известно в рамках анонса его тура по России. Последний раз рэпер посещал областную столицу региона еще в 2017 году.

«Тюмень, 1 декабря в 19:00 пройдет концерт Pharaoh. Выступление пройдет в концертно-танцевальном зале „Байконур“» — указано в анонсе на официальном сайте Голубина.

Также уже сейчас начались продажи на концерт в Тюмени. Стоимость мест начинается от 1800 рублей за вход на танцевальную площадку и доходит до 5000 рублей за сидячие места со столиком.