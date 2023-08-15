Курганец, занимающийся патриотическим воспитанием, репостит критику Путина

16 августа 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

На общественника из курганского города, проводящего патриотические занятия, пожаловались за репосты с оскорблением Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Общественник из Шадринска (Курганская область) Виктор Лукиных, проводящий патриотические занятия для школьников и студентов «Разговоры о важном», репостит на своей странице в соцсети «Одноклассники» изображения с критикой президента РФ Владимира Путина. С такой жалобой в URA.RU обратился источник, связанный с образовательными учреждениями в Шадринске. «Я уже обращался к председателю шадринской думы с вопросом о том, что человек, который дискредитирует власть, делает в общественной палате города, и чему он может научить. „Разговоры о важном“ — программа, направленная на воспитание патриотизма, а приглашают человека, который против президента и России», — сообщает источник. Также, по данным источника, местные жители не раз жаловались на Виктора Лукиных депутатам, но реакции не было. URA.RU связалось с председателем шадринской гордумы Владимиром Пикалиным. Он сообщил, что в думу не поступало никаких сигналов о подобных действиях общественника, и порекомендовал обратиться в общественную палату города. Представитель общественной палаты Шадринска Александр Андрюков сообщил корреспонденту URA.RU, что слышит информацию о репостах коллеги впервые. «Никаких жалоб на Виктора Лукиных по этому поводу в палату не слышал. За три года совместной работы по контролю городских организаций он показал себя как надежный, ответственный человек», — говорит Андрюков.



Также в telegram-канале мэрии Шадринска сообщалось, что общественник вместе с другими шадринцами будет представлен к думской награде ко Дню города 26 августа. Ему намерены вручить знак отличия за активное участие в жизни города. Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с Лукиных — в распоряжении редакции нет его номера телефона.



Источники, связанные с общественной палатой, полагают, что возникшая ситуация может быть связана с жалобой, которую общественники писали президенту Путину по поводу развала медицины из-за планируемой реорганизации городских больниц. Она была подписана на тот момент врио председателя общественной палаты Лукиных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общественник из Шадринска (Курганская область) Виктор Лукиных, проводящий патриотические занятия для школьников и студентов «Разговоры о важном», репостит на своей странице в соцсети «Одноклассники» изображения с критикой президента РФ Владимира Путина. С такой жалобой в URA.RU обратился источник, связанный с образовательными учреждениями в Шадринске. «Я уже обращался к председателю шадринской думы с вопросом о том, что человек, который дискредитирует власть, делает в общественной палате города, и чему он может научить. „Разговоры о важном“ — программа, направленная на воспитание патриотизма, а приглашают человека, который против президента и России», — сообщает источник. Также, по данным источника, местные жители не раз жаловались на Виктора Лукиных депутатам, но реакции не было. URA.RU связалось с председателем шадринской гордумы Владимиром Пикалиным. Он сообщил, что в думу не поступало никаких сигналов о подобных действиях общественника, и порекомендовал обратиться в общественную палату города. Представитель общественной палаты Шадринска Александр Андрюков сообщил корреспонденту URA.RU, что слышит информацию о репостах коллеги впервые. «Никаких жалоб на Виктора Лукиных по этому поводу в палату не слышал. За три года совместной работы по контролю городских организаций он показал себя как надежный, ответственный человек», — говорит Андрюков. Также в telegram-канале мэрии Шадринска сообщалось, что общественник вместе с другими шадринцами будет представлен к думской награде ко Дню города 26 августа. Ему намерены вручить знак отличия за активное участие в жизни города. Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с Лукиных — в распоряжении редакции нет его номера телефона. Источники, связанные с общественной палатой, полагают, что возникшая ситуация может быть связана с жалобой, которую общественники писали президенту Путину по поводу развала медицины из-за планируемой реорганизации городских больниц. Она была подписана на тот момент врио председателя общественной палаты Лукиных.