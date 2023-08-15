15 августа 2023

Курганец, занимающийся патриотическим воспитанием, репостит критику Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание ОП РФ седьмого созыва. Москва, общественная палата, делегат, голосование
На общественника из курганского города, проводящего патриотические занятия, пожаловались за репосты с оскорблением Путина Фото:

Общественник из Шадринска (Курганская область) Виктор Лукиных, проводящий патриотические занятия для школьников и студентов «Разговоры о важном», репостит на своей странице в соцсети «Одноклассники» изображения с критикой президента РФ Владимира Путина. С такой жалобой в URA.RU обратился источник, связанный с образовательными учреждениями в Шадринске.

«Я уже обращался к председателю шадринской думы с вопросом о том, что человек, который дискредитирует власть, делает в общественной палате города, и чему он может научить. „Разговоры о важном“ — программа, направленная на воспитание патриотизма, а приглашают человека, который против президента и России», — сообщает источник. Также, по данным источника, местные жители не раз жаловались на Виктора Лукиных депутатам, но реакции не было.

URA.RU связалось с председателем шадринской гордумы Владимиром Пикалиным. Он сообщил, что в думу не поступало никаких сигналов о подобных действиях общественника, и порекомендовал обратиться в общественную палату города.

Представитель общественной палаты Шадринска Александр Андрюков сообщил корреспонденту URA.RU, что слышит информацию о репостах коллеги впервые. «Никаких жалоб на Виктора Лукиных по этому поводу в палату не слышал. За три года совместной работы по контролю городских организаций он показал себя как надежный, ответственный человек», — говорит Андрюков.

Также в telegram-канале мэрии Шадринска сообщалось, что общественник вместе с другими шадринцами будет представлен к думской награде ко Дню города 26 августа. Ему намерены вручить знак отличия за активное участие в жизни города. Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с Лукиных — в распоряжении редакции нет его номера телефона.

Источники, связанные с общественной палатой, полагают, что возникшая ситуация может быть связана с жалобой, которую общественники писали президенту Путину по поводу развала медицины из-за планируемой реорганизации городских больниц. Она была подписана на тот момент врио председателя общественной палаты Лукиных.

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Общественник из Шадринска (Курганская область) Виктор Лукиных, проводящий патриотические занятия для школьников и студентов «Разговоры о важном», репостит на своей странице в соцсети «Одноклассники» изображения с критикой президента РФ Владимира Путина. С такой жалобой в URA.RU обратился источник, связанный с образовательными учреждениями в Шадринске. «Я уже обращался к председателю шадринской думы с вопросом о том, что человек, который дискредитирует власть, делает в общественной палате города, и чему он может научить. „Разговоры о важном“ — программа, направленная на воспитание патриотизма, а приглашают человека, который против президента и России», — сообщает источник. Также, по данным источника, местные жители не раз жаловались на Виктора Лукиных депутатам, но реакции не было. URA.RU связалось с председателем шадринской гордумы Владимиром Пикалиным. Он сообщил, что в думу не поступало никаких сигналов о подобных действиях общественника, и порекомендовал обратиться в общественную палату города. Представитель общественной палаты Шадринска Александр Андрюков сообщил корреспонденту URA.RU, что слышит информацию о репостах коллеги впервые. «Никаких жалоб на Виктора Лукиных по этому поводу в палату не слышал. За три года совместной работы по контролю городских организаций он показал себя как надежный, ответственный человек», — говорит Андрюков. Также в telegram-канале мэрии Шадринска сообщалось, что общественник вместе с другими шадринцами будет представлен к думской награде ко Дню города 26 августа. Ему намерены вручить знак отличия за активное участие в жизни города. Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с Лукиных — в распоряжении редакции нет его номера телефона. Источники, связанные с общественной палатой, полагают, что возникшая ситуация может быть связана с жалобой, которую общественники писали президенту Путину по поводу развала медицины из-за планируемой реорганизации городских больниц. Она была подписана на тот момент врио председателя общественной палаты Лукиных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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