Курганец, занимающийся патриотическим воспитанием, репостит критику Путина

Общественник из Шадринска (Курганская область) Виктор Лукиных, проводящий патриотические занятия для школьников и студентов «Разговоры о важном», репостит на своей странице в соцсети «Одноклассники» изображения с критикой президента РФ Владимира Путина. С такой жалобой в URA.RU обратился источник, связанный с образовательными учреждениями в Шадринске.
«Я уже обращался к председателю шадринской думы с вопросом о том, что человек, который дискредитирует власть, делает в общественной палате города, и чему он может научить. „Разговоры о важном“ — программа, направленная на воспитание патриотизма, а приглашают человека, который против президента и России», — сообщает источник. Также, по данным источника, местные жители не раз жаловались на Виктора Лукиных депутатам, но реакции не было.
URA.RU связалось с председателем шадринской гордумы Владимиром Пикалиным. Он сообщил, что в думу не поступало никаких сигналов о подобных действиях общественника, и порекомендовал обратиться в общественную палату города.
Представитель общественной палаты Шадринска Александр Андрюков сообщил корреспонденту URA.RU, что слышит информацию о репостах коллеги впервые. «Никаких жалоб на Виктора Лукиных по этому поводу в палату не слышал. За три года совместной работы по контролю городских организаций он показал себя как надежный, ответственный человек», — говорит Андрюков.
Также в telegram-канале мэрии Шадринска сообщалось, что общественник вместе с другими шадринцами будет представлен к думской награде ко Дню города 26 августа. Ему намерены вручить знак отличия за активное участие в жизни города. Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с Лукиных — в распоряжении редакции нет его номера телефона.
Источники, связанные с общественной палатой, полагают, что возникшая ситуация может быть связана с жалобой, которую общественники писали президенту Путину по поводу развала медицины из-за планируемой реорганизации городских больниц. Она была подписана на тот момент врио председателя общественной палаты Лукиных.
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