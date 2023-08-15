Власти объяснили роль курганского общественника, который постит критику Путина

Власти Курганской области заявили, что Виктор Лукиных не вел «Разговоры о важном»

16 августа 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Представители власти объяснили, что общественник не проводил занятия для школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Общественник из Шадринска (Курганская область) Виктор Лукиных, который репостил на своей странице в соцсети «Одноклассники» изображения с критикой президента РФ Владимира Путина, не проводил внеурочные занятия для школьников «Разговоры о важном». Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте образования и науки. «По информации отдела образования администрации г. Шадринска, в прошлом учебном году член Общественной палаты г. Шадринска Виктор Лукиных не приглашался к участию в воспитательных мероприятиях в школах города. Таким образом, тезис о ведении им занятий „Разговоры о важном“ не соответствует действительности», — рассказали в ведомстве. В ведомстве отметили, что «Разговоры о важном» — это внеурочные занятия, которые включены в образовательную программу школы. При этом пять месяцев назад Лукиных участвовал во встрече со студентами Шадринского государственного педагогического университета, которую журналист телеканала «Город» назвал «Разговорами о важном». Ранее некоторые местные жители были недовольны тем, что Лукиных критикует российского президента, но при этом участвует в патриотических мероприятиях. При этом коллега Лукиных по общественной палате Шадринска Александр Андрюков назвал его «надежным и ответственным человеком».

Общественник из Шадринска (Курганская область) Виктор Лукиных, который репостил на своей странице в соцсети «Одноклассники» изображения с критикой президента РФ Владимира Путина, не проводил внеурочные занятия для школьников «Разговоры о важном». Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте образования и науки. «По информации отдела образования администрации г. Шадринска, в прошлом учебном году член Общественной палаты г. Шадринска Виктор Лукиных не приглашался к участию в воспитательных мероприятиях в школах города. Таким образом, тезис о ведении им занятий „Разговоры о важном“ не соответствует действительности», — рассказали в ведомстве. В ведомстве отметили, что «Разговоры о важном» — это внеурочные занятия, которые включены в образовательную программу школы. При этом пять месяцев назад Лукиных участвовал во встрече со студентами Шадринского государственного педагогического университета, которую журналист телеканала «Город» назвал «Разговорами о важном». Ранее некоторые местные жители были недовольны тем, что Лукиных критикует российского президента, но при этом участвует в патриотических мероприятиях. При этом коллега Лукиных по общественной палате Шадринска Александр Андрюков назвал его «надежным и ответственным человеком».