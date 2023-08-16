Начальник курганской колонии, которого обвиняли в коррупции, лишился должности

Курганского тюремщика, якобы собиравший деньги с заключенных, лишился руководящей должности в ИК-2 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из начальников курганской колонии №2, который якобы был замешан в коррупции, лишился должности. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к силовикам. В пресс-службе регионального УФСИН сообщили, что кадровых перестановок не было, а сотрудник временно переведен на другое место работы.

«Тюремщика, которого заключенные обвиняли в коррупции, убрали с должности начальника одного из отделов ИК-2. Это произошло несколько месяцев назад, сначала ставили дежурным в СИЗО, сейчас поставили руководить одним из исправительных центров», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе УФСИН России по Курганской области URA.RU сообщили, что сотрудник временно был прикомандирован на должность начальник участка, функционирующего как исправительный центр. «Сейчас участки вводятся в эксплуатацию, новые штаты, поэтому временно туда командируют сотрудников», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что курганские заключенные заявили, что их якобы заставляли давать деньги на ремонт кабинета начальника одной из колоний. По словам инсайдеров агентства, за помощь в сборе средств некоторые осужденные получили условно-досрочное освобождение. В областном УФСИН заявляли, что жалоб на начальника от заключенных не получали. Также источники сообщали, что осужденных в колонии-поселении якобы незаконно привлекали к ремонту дома родителей одного из начальников ИК-2. Кроме того, по данным инсайдеров, данный тюремщик связан с делом курганского офицера ФСИН Хамзатом Амаевым.