В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Магеллан»

На месте происшествия работают городские спецслужбы
В Тюмени эвакуировали сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра «Магеллан». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«Сотрудников и посетителей ТРЦ „Магеллан“ эвакуировали. На месте работают городские спецслужбы», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В ТРЦ «Магеллан» на звонки редакции никто не ответил.
Ранее агентство писало о том, что утром 17 августа из городской поликлиники №5 на Московском тракте Тюмени экстренно эвакуировали медиков и пациентов. На место происшествия выезжали силовики.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.