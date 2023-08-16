В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Магеллан»

17 августа 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают городские спецслужбы Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени эвакуировали сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра «Магеллан». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Сотрудников и посетителей ТРЦ „Магеллан“ эвакуировали. На месте работают городские спецслужбы», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В ТРЦ «Магеллан» на звонки редакции никто не ответил. Ранее агентство писало о том, что утром 17 августа из городской поликлиники №5 на Московском тракте Тюмени экстренно эвакуировали медиков и пациентов. На место происшествия выезжали силовики.

В Тюмени эвакуировали сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра «Магеллан». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Сотрудников и посетителей ТРЦ „Магеллан“ эвакуировали. На месте работают городские спецслужбы», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В ТРЦ «Магеллан» на звонки редакции никто не ответил. Ранее агентство писало о том, что утром 17 августа из городской поликлиники №5 на Московском тракте Тюмени экстренно эвакуировали медиков и пациентов. На место происшествия выезжали силовики.