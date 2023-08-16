16 августа 2023

В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Магеллан»

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ Магеллан - эскалаторы. Тюмень, эскалатор
На месте происшествия работают городские спецслужбы Фото:

В Тюмени эвакуировали сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра «Магеллан». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Сотрудников и посетителей ТРЦ „Магеллан“ эвакуировали. На месте работают городские спецслужбы», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В ТРЦ «Магеллан» на звонки редакции никто не ответил.

Ранее агентство писало о том, что утром 17 августа из городской поликлиники №5 на Московском тракте Тюмени экстренно эвакуировали медиков и пациентов. На место происшествия выезжали силовики.

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В Тюмени эвакуировали сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра «Магеллан». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Сотрудников и посетителей ТРЦ „Магеллан“ эвакуировали. На месте работают городские спецслужбы», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В ТРЦ «Магеллан» на звонки редакции никто не ответил. Ранее агентство писало о том, что утром 17 августа из городской поликлиники №5 на Московском тракте Тюмени экстренно эвакуировали медиков и пациентов. На место происшествия выезжали силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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