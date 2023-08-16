16 августа 2023

В тюменской поликлинике проходит экстренная эвакуация людей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника №3. Тюмень, поликлиника, коридор больницы
В больнице на Московском тракте проходит эвакуация Фото:

Из городской поликлиники №5 на Московском тракте Тюмени экстренно выводят персонал и пациентов. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информация об эвакуации появилась также в тюменских telegram-каналах.

«Эвакуация в городской поликлинике №5 началась около получаса назад. Рядом больницей стоит очень много людей», — сообщил URA.RU один из очевидцев.

Аналогичная информация была опубликована в telegram-канале «ЧС Тюмень». «Массовая эвакуация поликлиники №5 на Московском тракте. Подробности неизвестны», — коротко указано в публикации.

Комментарий правоохранительных структур ожидается. В региональный департамент здравоохранения Тюменской области направлен письменный запрос.

В тюменской поликлинике №5 проходит эвакуация
В тюменской поликлинике №5 проходит эвакуация

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Из городской поликлиники №5 на Московском тракте Тюмени экстренно выводят персонал и пациентов. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информация об эвакуации появилась также в тюменских telegram-каналах. «Эвакуация в городской поликлинике №5 началась около получаса назад. Рядом больницей стоит очень много людей», — сообщил URA.RU один из очевидцев. Аналогичная информация была опубликована в telegram-канале «ЧС Тюмень». «Массовая эвакуация поликлиники №5 на Московском тракте. Подробности неизвестны», — коротко указано в публикации. Комментарий правоохранительных структур ожидается. В региональный департамент здравоохранения Тюменской области направлен письменный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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