Из городской поликлиники №5 на Московском тракте Тюмени экстренно выводят персонал и пациентов. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информация об эвакуации появилась также в тюменских telegram-каналах.
«Эвакуация в городской поликлинике №5 началась около получаса назад. Рядом больницей стоит очень много людей», — сообщил URA.RU один из очевидцев.
Аналогичная информация была опубликована в telegram-канале «ЧС Тюмень». «Массовая эвакуация поликлиники №5 на Московском тракте. Подробности неизвестны», — коротко указано в публикации.
Комментарий правоохранительных структур ожидается. В региональный департамент здравоохранения Тюменской области направлен письменный запрос.
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