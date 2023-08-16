В тюменской поликлинике проходит экстренная эвакуация людей. Фото

17 августа 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

В больнице на Московском тракте проходит эвакуация Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из городской поликлиники №5 на Московском тракте Тюмени экстренно выводят персонал и пациентов. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информация об эвакуации появилась также в тюменских telegram-каналах. «Эвакуация в городской поликлинике №5 началась около получаса назад. Рядом больницей стоит очень много людей», — сообщил URA.RU один из очевидцев. Аналогичная информация была опубликована в telegram-канале «ЧС Тюмень». «Массовая эвакуация поликлиники №5 на Московском тракте. Подробности неизвестны», — коротко указано в публикации. Комментарий правоохранительных структур ожидается. В региональный департамент здравоохранения Тюменской области направлен письменный запрос. В тюменской поликлинике №5 проходит эвакуация Telegram-канал «ЧС Тюмень»

Из городской поликлиники №5 на Московском тракте Тюмени экстренно выводят персонал и пациентов. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информация об эвакуации появилась также в тюменских telegram-каналах. «Эвакуация в городской поликлинике №5 началась около получаса назад. Рядом больницей стоит очень много людей», — сообщил URA.RU один из очевидцев. Аналогичная информация была опубликована в telegram-канале «ЧС Тюмень». «Массовая эвакуация поликлиники №5 на Московском тракте. Подробности неизвестны», — коротко указано в публикации. Комментарий правоохранительных структур ожидается. В региональный департамент здравоохранения Тюменской области направлен письменный запрос.