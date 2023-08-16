В Тюменской области коллекторам предлагают отдых на горнолыжных курортах

17 августа 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Коллекторам обещают оплачивать отпуск на курортах и абонементы в спортзал Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области жителям Тобольска и Ишима предлагают стать коллекторами, обещая взамен отдых на горнолыжных курортах и языковые курсы за счет компании. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». «Вакансия специалиста по экономической безопасности (Тобольск и Ишим). Обязанности: розыск должников, выезд по месту их проживания и работы, взыскание задолженности. Мы гарантируем сотрудникам отдых летом на море и зимой на горнолыжных курортах при финансовой поддержке банка», — говорится в объявлениях на портале по поиску работы. Сотрудники требуются для возврата денег, которые граждане задолжали «Совкомбанку». Помимо отдыха от компании будущим коллекторам обещают оплату курсов английского языка, полис ДМС, компенсацию расходов на спортзал и яркие корпоративы. Обещанная зарплата составляет от 60 до 80 тысяч рублей.

В Тюменской области жителям Тобольска и Ишима предлагают стать коллекторами, обещая взамен отдых на горнолыжных курортах и языковые курсы за счет компании. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». «Вакансия специалиста по экономической безопасности (Тобольск и Ишим). Обязанности: розыск должников, выезд по месту их проживания и работы, взыскание задолженности. Мы гарантируем сотрудникам отдых летом на море и зимой на горнолыжных курортах при финансовой поддержке банка», — говорится в объявлениях на портале по поиску работы. Сотрудники требуются для возврата денег, которые граждане задолжали «Совкомбанку». Помимо отдыха от компании будущим коллекторам обещают оплату курсов английского языка, полис ДМС, компенсацию расходов на спортзал и яркие корпоративы. Обещанная зарплата составляет от 60 до 80 тысяч рублей.