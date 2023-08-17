В Кургане на берегу реки нашли труп мужчины

18 августа 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Тело мужчины было найдено на берегу Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На берегу реки Тобол в Кургане было обнаружено тело мужчины. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители УМВД и СУ СК по Курганской области. «Информация о произошедшем зарегистрирована в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану», — сообщает полиция. В следственном комитете также подтверждают данную информацию. «Днем 16 августа обнаружено тело мужчины, 1989 гр. На место выезжала следственно-оперативная группа», — сообщают представители СУ СК по региону.



Сейчас следователи проводят проверку. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, отметили в следственном комитете. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Кургана спасатели искали в Тоболе 25-летнего мужчину. Водолазы проводили обследование дна реки, но никого не нашли.

На берегу реки Тобол в Кургане было обнаружено тело мужчины. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители УМВД и СУ СК по Курганской области. «Информация о произошедшем зарегистрирована в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану», — сообщает полиция. В следственном комитете также подтверждают данную информацию. «Днем 16 августа обнаружено тело мужчины, 1989 гр. На место выезжала следственно-оперативная группа», — сообщают представители СУ СК по региону. Сейчас следователи проводят проверку. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, отметили в следственном комитете. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Кургана спасатели искали в Тоболе 25-летнего мужчину. Водолазы проводили обследование дна реки, но никого не нашли.