17 августа 2023
16 августа 2023

В Кургане на берегу реки нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Бабьи пески. Курган, пляж, бабьи пески, отдых
Тело мужчины было найдено на берегу Тобола Фото:

На берегу реки Тобол в Кургане было обнаружено тело мужчины. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители УМВД и СУ СК по Курганской области.

«Информация о произошедшем зарегистрирована в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану», — сообщает полиция. В следственном комитете также подтверждают данную информацию. «Днем 16 августа обнаружено тело мужчины, 1989 гр. На место выезжала следственно-оперативная группа», — сообщают представители СУ СК по региону.

Сейчас следователи проводят проверку. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, отметили в следственном комитете.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Кургана спасатели искали в Тоболе 25-летнего мужчину. Водолазы проводили обследование дна реки, но никого не нашли.

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На берегу реки Тобол в Кургане было обнаружено тело мужчины. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители УМВД и СУ СК по Курганской области. «Информация о произошедшем зарегистрирована в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану», — сообщает полиция. В следственном комитете также подтверждают данную информацию. «Днем 16 августа обнаружено тело мужчины, 1989 гр. На место выезжала следственно-оперативная группа», — сообщают представители СУ СК по региону. Сейчас следователи проводят проверку. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, отметили в следственном комитете. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Кургана спасатели искали в Тоболе 25-летнего мужчину. Водолазы проводили обследование дна реки, но никого не нашли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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