17 августа 2023

Моор рассказал, как «бесперспективная» Тюменская область стала одним из ведущих регионов России

Губернатор Моор заявил, что Тюменская область ошибочно считалась бесперспективной
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт в честь присоединения Крыма. Тюмень , моор александр
Губернатор выступил на празднике в честь 70-летия Тюменской области Фото:

Тюменский край считался бесперспективным регионом среди ученых. Тогда никто не признавал область в качестве источника по добычи нефти и газа. Об этом на празднике в честь Дня области рассказал губернатор Александр Моор. Теперь, по его словам, открыта «новая страницы истории» для области.

«Сегодня трудно представить, что когда-то эта огромная кладовая природных богатств была признана некоторыми учеными бесперспективной в части добычи нефти и газа. И только благодаря энтузиастам, поверившим в мощь региона, их смелости и настойчивости, была открыта новая страница истории Тюменской области», — высказался Александр Моор.

В эти минуты в ДК «Нефтяник» проходит торжественное мероприятие по случаю 79-летия Тюменской области. В зале собрались представители власти, бизнеса, а также родственники военных, участвующих в специальной военной операции, чьи заслуги были также отмечены губернатором во время приветственной речи.

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Тюменский край считался бесперспективным регионом среди ученых. Тогда никто не признавал область в качестве источника по добычи нефти и газа. Об этом на празднике в честь Дня области рассказал губернатор Александр Моор. Теперь, по его словам, открыта «новая страницы истории» для области. «Сегодня трудно представить, что когда-то эта огромная кладовая природных богатств была признана некоторыми учеными бесперспективной в части добычи нефти и газа. И только благодаря энтузиастам, поверившим в мощь региона, их смелости и настойчивости, была открыта новая страница истории Тюменской области», — высказался Александр Моор. В эти минуты в ДК «Нефтяник» проходит торжественное мероприятие по случаю 79-летия Тюменской области. В зале собрались представители власти, бизнеса, а также родственники военных, участвующих в специальной военной операции, чьи заслуги были также отмечены губернатором во время приветственной речи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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