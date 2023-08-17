Моор рассказал, как «бесперспективная» Тюменская область стала одним из ведущих регионов России

Губернатор Моор заявил, что Тюменская область ошибочно считалась бесперспективной

18 августа 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Губернатор выступил на празднике в честь 70-летия Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский край считался бесперспективным регионом среди ученых. Тогда никто не признавал область в качестве источника по добычи нефти и газа. Об этом на празднике в честь Дня области рассказал губернатор Александр Моор. Теперь, по его словам, открыта «новая страницы истории» для области. «Сегодня трудно представить, что когда-то эта огромная кладовая природных богатств была признана некоторыми учеными бесперспективной в части добычи нефти и газа. И только благодаря энтузиастам, поверившим в мощь региона, их смелости и настойчивости, была открыта новая страница истории Тюменской области», — высказался Александр Моор. В эти минуты в ДК «Нефтяник» проходит торжественное мероприятие по случаю 79-летия Тюменской области. В зале собрались представители власти, бизнеса, а также родственники военных, участвующих в специальной военной операции, чьи заслуги были также отмечены губернатором во время приветственной речи.

Тюменский край считался бесперспективным регионом среди ученых. Тогда никто не признавал область в качестве источника по добычи нефти и газа. Об этом на празднике в честь Дня области рассказал губернатор Александр Моор. Теперь, по его словам, открыта «новая страницы истории» для области. «Сегодня трудно представить, что когда-то эта огромная кладовая природных богатств была признана некоторыми учеными бесперспективной в части добычи нефти и газа. И только благодаря энтузиастам, поверившим в мощь региона, их смелости и настойчивости, была открыта новая страница истории Тюменской области», — высказался Александр Моор. В эти минуты в ДК «Нефтяник» проходит торжественное мероприятие по случаю 79-летия Тюменской области. В зале собрались представители власти, бизнеса, а также родственники военных, участвующих в специальной военной операции, чьи заслуги были также отмечены губернатором во время приветственной речи.