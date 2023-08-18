Курганец отказался переводить мошеннику миллион рублей

19 августа 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Курганец отказался переводить миллион рублей на «безопасный счет» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Кургана отказался переводить миллион рублей мошеннику, который представился сотрудником безопасности банка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Мужчине позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о подозрительных операциях со счетами потерпевшего. Позже общение продолжилось через мессенджер, где мошенник убедил мужчину в том, что он должен перевести деньги на „безопасный счет“. Потерпевший насторожился и обратился в полицию», — сообщается на сайте ведомства. По данному факту в УМВД возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Житель Кургана отказался переводить миллион рублей мошеннику, который представился сотрудником безопасности банка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Мужчине позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о подозрительных операциях со счетами потерпевшего. Позже общение продолжилось через мессенджер, где мошенник убедил мужчину в том, что он должен перевести деньги на „безопасный счет“. Потерпевший насторожился и обратился в полицию», — сообщается на сайте ведомства. По данному факту в УМВД возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.