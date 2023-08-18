18 августа 2023

Курганец отказался переводить мошеннику миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец отказался переводить миллион рублей на «безопасный счет» Фото:

Житель Кургана отказался переводить миллион рублей мошеннику, который представился сотрудником безопасности банка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Мужчине позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о подозрительных операциях со счетами потерпевшего. Позже общение продолжилось через мессенджер, где мошенник убедил мужчину в том, что он должен перевести деньги на „безопасный счет“. Потерпевший насторожился и обратился в полицию», — сообщается на сайте ведомства.

По данному факту в УМВД возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Житель Кургана отказался переводить миллион рублей мошеннику, который представился сотрудником безопасности банка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Мужчине позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о подозрительных операциях со счетами потерпевшего. Позже общение продолжилось через мессенджер, где мошенник убедил мужчину в том, что он должен перевести деньги на „безопасный счет“. Потерпевший насторожился и обратился в полицию», — сообщается на сайте ведомства. По данному факту в УМВД возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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