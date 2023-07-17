Володин потребовал от Запада не использовать зерновую сделку для новых терактов

17 июля 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин отметил, что Киев неоднократно использовал зерновую сделку для терактов на Крымском мосту Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Страны Запада не должны использовать зерновую сделку для новых террористических атак. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности. Будем требовать от парламентов других государств недопустимости использования зерновой сделки для террористических атак», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале . Он отметил, что гуманитарный коридор регулярно использовался для прикрытия террористических атак Киева. Среди них: теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года, атака беспилотных катеров в марте и апреле и теракт 17 июля. Володин подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский ответственен за гибель мирных жителей. В новом теракте погибли два человека, их ребенок находится в больнице, передает RT. Возобновление зерновой сделки будет возможно только при выполнении всех условий со стороны России. В Кремле неоднократно заявляли, что стороны соглашения нарушают договоренности. Россия приступила к закрытию гуманитарного морского пути в Черном море. Об этом сообщили в МИД РФ. Зерновая сделка закончит свое действие 18 июля.

Страны Запада не должны использовать зерновую сделку для новых террористических атак. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности. Будем требовать от парламентов других государств недопустимости использования зерновой сделки для террористических атак», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что гуманитарный коридор регулярно использовался для прикрытия террористических атак Киева. Среди них: теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года, атака беспилотных катеров в марте и апреле и теракт 17 июля. Володин подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский ответственен за гибель мирных жителей. В новом теракте погибли два человека, их ребенок находится в больнице, передает RT. Возобновление зерновой сделки будет возможно только при выполнении всех условий со стороны России. В Кремле неоднократно заявляли, что стороны соглашения нарушают договоренности. Россия приступила к закрытию гуманитарного морского пути в Черном море. Об этом сообщили в МИД РФ. Зерновая сделка закончит свое действие 18 июля.