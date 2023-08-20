Рыбак из Ноябрьска проверил легенду коренных северян и получил «рыбацкое счастье»
Рыбак из Ноябрьска Дмитрий Мирошниченко выловил шесть щук возле деревни Харампур Пуровского района ЯНАО. Перед этим он проверил старинную легенду местных жителей, сообщил Дмитрий в соцсетях.
«Проверил тут одну местную легенду, если у большой лиственницы в деревне Харампур кинуть монетку, то будет тебе рыбацкое счастье. Но оказалось не все так просто», — написал Дмитрий Мирошниченко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Рыбак разместил фото улова, где видно, что он поймал шесть небольших щук. Попутно Дмитрий набрал несколько литров брусники.
Ноябрянин с трофеем
Щуки, выловленные Дмитрием
Лиственница из легенды
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