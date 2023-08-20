20 августа 2023
19 августа 2023

Рыбак из ЯНАО проверил легенду коренных народов и получил «рыбацкое счастье». Фото

Рыбак из Ноябрьска выловил шесть щук у деревни Харампур
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Рыбак из Ноябрьска проверил легенду коренных северян и получил «рыбацкое счастье» Фото:

Рыбак из Ноябрьска Дмитрий Мирошниченко выловил шесть щук возле деревни Харампур Пуровского района ЯНАО. Перед этим он проверил старинную легенду местных жителей, сообщил Дмитрий в соцсетях.

«Проверил тут одну местную легенду, если у большой лиственницы в деревне Харампур кинуть монетку, то будет тебе рыбацкое счастье. Но оказалось не все так просто», — написал Дмитрий Мирошниченко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Рыбак разместил фото улова, где видно, что он поймал шесть небольших щук. Попутно Дмитрий набрал несколько литров брусники.

Ноябрянин с трофеем
Ноябрянин с трофеем
Фото:
Щуки, выловленные Дмитрием
Щуки, выловленные Дмитрием
Фото:
Лиственница из легенды
Лиственница из легенды
Фото:

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Рыбак из Ноябрьска Дмитрий Мирошниченко выловил шесть щук возле деревни Харампур Пуровского района ЯНАО. Перед этим он проверил старинную легенду местных жителей, сообщил Дмитрий в соцсетях. «Проверил тут одну местную легенду, если у большой лиственницы в деревне Харампур кинуть монетку, то будет тебе рыбацкое счастье. Но оказалось не все так просто», — написал Дмитрий Мирошниченко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Рыбак разместил фото улова, где видно, что он поймал шесть небольших щук. Попутно Дмитрий набрал несколько литров брусники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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