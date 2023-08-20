Рыбак из ЯНАО проверил легенду коренных народов и получил «рыбацкое счастье». Фото

Рыбак из Ноябрьска выловил шесть щук у деревни Харампур

21 августа 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Рыбак из Ноябрьска проверил легенду коренных северян и получил «рыбацкое счастье» Фото: Московец Илья © URA.RU Рыбак из Ноябрьска Дмитрий Мирошниченко выловил шесть щук возле деревни Харампур Пуровского района ЯНАО. Перед этим он проверил старинную легенду местных жителей, сообщил Дмитрий в соцсетях. «Проверил тут одну местную легенду, если у большой лиственницы в деревне Харампур кинуть монетку, то будет тебе рыбацкое счастье. Но оказалось не все так просто», — написал Дмитрий Мирошниченко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Рыбак разместил фото улова, где видно, что он поймал шесть небольших щук. Попутно Дмитрий набрал несколько литров брусники. Ноябрянин с трофеем Фото: Дмитрий Мирошниченко, Вк — https://vk.com/lesnik2013?w=wall54339501_1821%2Fall Щуки, выловленные Дмитрием Фото: Дмитрий Мирошниченко, Вк — https://vk.com/lesnik2013?w=wall54339501_1821%2Fall Лиственница из легенды Фото: Дмитрий Мирошниченко, Вк — https://vk.com/lesnik2013?w=wall54339501_1821%2Fall

Рыбак из Ноябрьска Дмитрий Мирошниченко выловил шесть щук возле деревни Харампур Пуровского района ЯНАО. Перед этим он проверил старинную легенду местных жителей, сообщил Дмитрий в соцсетях. «Проверил тут одну местную легенду, если у большой лиственницы в деревне Харампур кинуть монетку, то будет тебе рыбацкое счастье. Но оказалось не все так просто», — написал Дмитрий Мирошниченко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Рыбак разместил фото улова, где видно, что он поймал шесть небольших щук. Попутно Дмитрий набрал несколько литров брусники.