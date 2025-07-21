Россиянам хотят запретить кормить животных возле многоквартирных домов

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект, запрещающий кормить бездомных животных возле многоквартирных домов, больниц, школ и спортивных площадок. Об этом сообщил член рабочей группы Госдумы по обращению с бездомными животными Александр Спиридонов.
«Члены рабочей группы Госдумы по обращению с бездомными животными, подготовили пакет законопроектов, одним из которых будет запрещено кормление животных возле определенных объектов, в том числе многоквартирных домов, больниц и школ», — сообщил РБК со ссылкой на слова Спиридонова. Законом также предлагается предоставить регионам право самостоятельно расширять перечень таких объектов
В ходе обсуждения было отмечено, что изначальный вариант законопроекта не включал многоквартирные дома в список территорий с ограничениями. Однако по итогам заседания депутаты решили добавить придомовые территории многоквартирных домов, опираясь на понятие, закрепленное в Жилищном кодексе РФ.
Также участники рабочей группы предложили рассмотреть возможность расширения перечня за счет торговых центров и других общественных мест. До 22 июля депутаты планируют собрать дополнительные предложения по формулировкам законопроекта, после чего документ будет внесен в Госдуму для рассмотрения.
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