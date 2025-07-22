Власти Салехарда (ЯНАО) сформировали очередную отправку в подшефную Волноваху (ДНР). В этот раз гуманитарный груз едет в спецтехнике — машине по вывозу твердых бытовых отходов.
«Сегодня в Салехарде загрузили гуманитарный груз для отправки в Волноваху. Гуманитарная помощь будет отправлена в спецмашине для вывоза ТБО», — сообщила мэрии окружной столицы в telegram-канале.
Техника поехала в подшефный город из-за нехватки там спецтранспорта. Ее предоставило Салехардское АТП. В нее загрузили посылки для семьи погорельцев из Волновахи.
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