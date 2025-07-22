Из ЯНАО в Волноваху отправилась спецмашина для вывоза мусора. Фото

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Технику предоставило Салехардское АТП
Технику предоставило Салехардское АТП Фото:

Власти Салехарда (ЯНАО) сформировали очередную отправку в подшефную Волноваху (ДНР). В этот раз гуманитарный груз едет в спецтехнике — машине по вывозу твердых бытовых отходов.

Спецтехнику загрузили посылками для семьи погорельцев из Волновахи
Спецтехнику загрузили посылками для семьи погорельцев из Волновахи
Фото:

«Сегодня в Салехарде загрузили гуманитарный груз для отправки в Волноваху. Гуманитарная помощь будет отправлена в спецмашине для вывоза ТБО», — сообщила мэрии окружной столицы в telegram-канале.

Техника поехала в подшефный город из-за нехватки там спецтранспорта. Ее предоставило Салехардское АТП. В нее загрузили посылки для семьи погорельцев из Волновахи.

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Власти Салехарда (ЯНАО) сформировали очередную отправку в подшефную Волноваху (ДНР). В этот раз гуманитарный груз едет в спецтехнике — машине по вывозу твердых бытовых отходов. «Сегодня в Салехарде загрузили гуманитарный груз для отправки в Волноваху. Гуманитарная помощь будет отправлена в спецмашине для вывоза ТБО», — сообщила мэрии окружной столицы в telegram-канале. Техника поехала в подшефный город из-за нехватки там спецтранспорта. Ее предоставило Салехардское АТП. В нее загрузили посылки для семьи погорельцев из Волновахи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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