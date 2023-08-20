В Wildberries рассказали, как потоп на складе в Москве повлиял на доставку товаров в Тюмень

Пресс-служба Wildberries: посылки в Тюмень доставляются в штатном режиме

21 августа 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

В компании уверяют, что в Тюмень посылки доставляются с ближайших складов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмень товары компании Wildberries продолжаются доставляться в штатном режиме. Об этом корреспондентам URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса. «Доставка заказов нашим покупателям из Тюменской области преимущественно осуществляется с ближайших складов в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске. Кроме того, склад в Электростали продолжает работу в стандартном режиме, так как вода попала на 0,1% его площади, поэтому мы не ожидаем задержек доставок», — прокомментировали в компании. Ранее агентство рассказывало о том, что в Подмосковье крупный ливень пробил крышу склада маркетплейса Wildberries. По данным журналистов, частично была затоплена часть товара, пострадавших среди сотрудников не было.

В Тюмень товары компании Wildberries продолжаются доставляться в штатном режиме. Об этом корреспондентам URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса. «Доставка заказов нашим покупателям из Тюменской области преимущественно осуществляется с ближайших складов в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске. Кроме того, склад в Электростали продолжает работу в стандартном режиме, так как вода попала на 0,1% его площади, поэтому мы не ожидаем задержек доставок», — прокомментировали в компании. Ранее агентство рассказывало о том, что в Подмосковье крупный ливень пробил крышу склада маркетплейса Wildberries. По данным журналистов, частично была затоплена часть товара, пострадавших среди сотрудников не было.