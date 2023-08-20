20 августа 2023

В Wildberries рассказали, как потоп на складе в Москве повлиял на доставку товаров в Тюмень

Пресс-служба Wildberries: посылки в Тюмень доставляются в штатном режиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс
В компании уверяют, что в Тюмень посылки доставляются с ближайших складов Фото:

В Тюмень товары компании Wildberries продолжаются доставляться в штатном режиме. Об этом корреспондентам URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Доставка заказов нашим покупателям из Тюменской области преимущественно осуществляется с ближайших складов в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске. Кроме того, склад в Электростали продолжает работу в стандартном режиме, так как вода попала на 0,1% его площади, поэтому мы не ожидаем задержек доставок», — прокомментировали в компании.

Ранее агентство рассказывало о том, что в Подмосковье крупный ливень пробил крышу склада маркетплейса Wildberries. По данным журналистов, частично была затоплена часть товара, пострадавших среди сотрудников не было.

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В Тюмень товары компании Wildberries продолжаются доставляться в штатном режиме. Об этом корреспондентам URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса. «Доставка заказов нашим покупателям из Тюменской области преимущественно осуществляется с ближайших складов в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске. Кроме того, склад в Электростали продолжает работу в стандартном режиме, так как вода попала на 0,1% его площади, поэтому мы не ожидаем задержек доставок», — прокомментировали в компании. Ранее агентство рассказывало о том, что в Подмосковье крупный ливень пробил крышу склада маркетплейса Wildberries. По данным журналистов, частично была затоплена часть товара, пострадавших среди сотрудников не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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