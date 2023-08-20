Курганцы из-за дождей не могут дождаться посылки с Wildberries

Курганцы жалуются на задержу доставки заказов с Wildberries Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганцы не могут дождаться свои заказы с популярного маркетплейса Wildberries. Причиной задержки доставки посылок стали дожди. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники курганских пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

«Мокрого ничего не приезжало. Единственное, что в дождь курьеры несут коробки с товаром, который намокает немного. Тем более на складе в Электростали сейчас как раз ливнем затопило все товары, поэтому там заново собирают заказы», — делятся с URA.RU сотрудники курганских ПВЗ.

Сообщается, что причиной задержки товаров стало и то, что на складах в Екатеринбурге мало сотрудников. Заказы в Курган чаще всего доставляются именно через Свердловскую область. Сотрудники отмечают, что на данный момент часть курганских заказов уже пересобирается на складе в Электростали.

Ранее URA.RU писало, что курганцы заваливали заказами пункты выдачи Wildberries. На местных складах сотрудники заметили большое количество мебели и одежды. Сами работники были вынуждены разгружать товар практически половину своей смены.