Судимого пенсионера из Кургана задержала полиция после звонка о подготовке взрыва

Полиция задержала пенсионера из Кургана после звонка о взрыве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции задержали 69-летнего жителя Кургана. Мужчина, недавно вышедший из колонии, оставил ложное сообщение об угрозе взрыва по телефону диспетчерской службы. Возбуждено уголовное дело, рассказали в полиции области.

«Сотрудниками полиции задержан ранее судимый 69-летний житель Кургана, подозреваемый в заведомо ложном сообщении об угрозе в жилом доме. <…> в декабре 2020 года [подозреваемый] был освобожден по решению судебных органов по состоянию здоровья», — сообщили в полиции. Мужчину задержали после выезда спецслужб на сообщение о готовящемся взрыве в подъезде жилого дома. Во время проверки были эвакуированы 30 жильцов

Когда сообщение не подтвердилось, полицейские начали искать лже-террориста. Подозреваемым оказался бывший осужденный за убийство курганец, которого в 2020 году выпустили из колонии по состоянию здоровья.

Сотрудники органов возбудили уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)». Также выяснилось, что подозреваемый месяц назад стал фигурантом уголовного дела по факту нанесения побоев лицом, имеющим судимость. Это случилось после нападения пенсионера на сотрудника скорой помощи.

В настоящее время сотрудники МВД ведут проверку. Полицейские проверяют, насколько были обоснованными причины досрочного освобождения курганского рецидивиста.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сотрудники ФСБ задержали мужчину. Курганец отправил силовикам анонимное письмо о готовящемся взрыве в администрации города.