22 августа 2023

Сразу четыре тюменца попали в реестр террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол " Бюджет Курганской области" Курган, рука, палец
Дополненный список террористов опубликован на сайте Росфинмониторинга Фото:

Четыре жителя Тюмени и Тюменской области внесены в список лиц, причастных к терроризму. Эта информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.

«Внесены в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму: Абдулина Эльвира, проживающая в деревне Тураево; Албагачиев Адам, проживающий в селе Архангельском Исетского района», — сообщается на сайте. Также в список попали два жителя Тюмени Игнатов Владимир и Коростиль Василий. В чем именно уличили граждан, попавших в перечень, не уточняется.

Ранее URA.RU сообщало, что в перечень террористов и экстремистов РФ был включен житель Тобольска Кирилл Мартюшев*. На момент внесения в список он находился в СИЗО за призывы к экстремизму.

*признан в РФ террористом и экстремистом.

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Четыре жителя Тюмени и Тюменской области внесены в список лиц, причастных к терроризму. Эта информация опубликована на сайте Росфинмониторинга. «Внесены в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму: Абдулина Эльвира, проживающая в деревне Тураево; Албагачиев Адам, проживающий в селе Архангельском Исетского района», — сообщается на сайте. Также в список попали два жителя Тюмени Игнатов Владимир и Коростиль Василий. В чем именно уличили граждан, попавших в перечень, не уточняется. Ранее URA.RU сообщало, что в перечень террористов и экстремистов РФ был включен житель Тобольска Кирилл Мартюшев*. На момент внесения в список он находился в СИЗО за призывы к экстремизму. *признан в РФ террористом и экстремистом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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