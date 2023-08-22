Сразу четыре тюменца попали в реестр террористов

Четыре жителя Тюмени и Тюменской области внесены в список лиц, причастных к терроризму. Эта информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.
«Внесены в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму: Абдулина Эльвира, проживающая в деревне Тураево; Албагачиев Адам, проживающий в селе Архангельском Исетского района», — сообщается на сайте. Также в список попали два жителя Тюмени Игнатов Владимир и Коростиль Василий. В чем именно уличили граждан, попавших в перечень, не уточняется.
Ранее URA.RU сообщало, что в перечень террористов и экстремистов РФ был включен житель Тобольска Кирилл Мартюшев*. На момент внесения в список он находился в СИЗО за призывы к экстремизму.
Четыре жителя Тюмени и Тюменской области внесены в список лиц, причастных к терроризму. Эта информация опубликована на сайте Росфинмониторинга. «Внесены в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму: Абдулина Эльвира, проживающая в деревне Тураево; Албагачиев Адам, проживающий в селе Архангельском Исетского района», — сообщается на сайте. Также в список попали два жителя Тюмени Игнатов Владимир и Коростиль Василий. В чем именно уличили граждан, попавших в перечень, не уточняется. Ранее URA.RU сообщало, что в перечень террористов и экстремистов РФ был включен житель Тобольска Кирилл Мартюшев*. На момент внесения в список он находился в СИЗО за призывы к экстремизму. *признан в РФ террористом и экстремистом.