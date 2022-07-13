13 июля 2022

Тюменец, находящийся в СИЗО, попал в список экстремистов

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
В начале марта Кирилл Мартюшев* был арестован по подозрению в экстремизме Фото:

Житель Тобольска Кирилл Мартюшев*, попавший в СИЗО по подозрению в экстремизме, был включен в перечень террористов и экстремистов РФ. Информация об этом опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов: Мартюшев Кирилл Игоревич*, 11.04.1999 г. р., г. Тобольска Тюменской области», — указано на официальном сайте Росфинмониторинга.

По данным СМИ, Мартюшев* неоднократно принимал участие в публичных акциях, не согласованных с властями. Он обвиняется в призывах к экстремизму.

Как ранее указывало URA.RU, после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, в России была введена ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ и фейки об армии. Решение об этом было связано, в том числе с информационной войной, которую против Российской Федерации развязало соседнее государство.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР и заключила с ними ряд соглашений. В том числе, о взаимной военной поддержке.

*признан в РФ террористом и экстремистом.

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Житель Тобольска Кирилл Мартюшев*, попавший в СИЗО по подозрению в экстремизме, был включен в перечень террористов и экстремистов РФ. Информация об этом опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга. «Перечень террористов и экстремистов: Мартюшев Кирилл Игоревич*, 11.04.1999 г. р., г. Тобольска Тюменской области», — указано на официальном сайте Росфинмониторинга. По данным СМИ, Мартюшев* неоднократно принимал участие в публичных акциях, не согласованных с властями. Он обвиняется в призывах к экстремизму. Как ранее указывало URA.RU, после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, в России была введена ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ и фейки об армии. Решение об этом было связано, в том числе с информационной войной, которую против Российской Федерации развязало соседнее государство. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР и заключила с ними ряд соглашений. В том числе, о взаимной военной поддержке. *признан в РФ террористом и экстремистом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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