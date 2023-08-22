22 августа 2023

В Кургане пройдет праздник хлеба

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, хлеб, хлебобулочные изделия, булочки
Хлебный спас пройдет 29 августа Фото:

В Кургане 29 августа пройдет мероприятие, посвященное Хлебному спасу. Данная информация размещена на сайте городской администрации

«Следующее мероприятие, посвященное празднику „Хлебный спас“, состоится на Троицкой площади 29 августа. В этот день для курганцев будет организована сельскохозяйственная ярмарка, ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества и концертная программа», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 29 августа в Курганской области будут праздновать Ореховый спас. В регионе уже 14 августа отпраздновали Медовый спас, а 19 августа — Яблочный. Например, во время Медового спаса URA.RU выяснило, что пасечникам удалось во время аномальной жары и засухи собрать один из самых ценных видов меда — фацелиевый.

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В Кургане 29 августа пройдет мероприятие, посвященное Хлебному спасу. Данная информация размещена на сайте городской администрации «Следующее мероприятие, посвященное празднику „Хлебный спас“, состоится на Троицкой площади 29 августа. В этот день для курганцев будет организована сельскохозяйственная ярмарка, ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества и концертная программа», — указано в сообщении. Ранее сообщалось, что 29 августа в Курганской области будут праздновать Ореховый спас. В регионе уже 14 августа отпраздновали Медовый спас, а 19 августа — Яблочный. Например, во время Медового спаса URA.RU выяснило, что пасечникам удалось во время аномальной жары и засухи собрать один из самых ценных видов меда — фацелиевый.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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