В Кургане пройдет праздник хлеба

Хлебный спас пройдет 29 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 29 августа пройдет мероприятие, посвященное Хлебному спасу. Данная информация размещена на сайте городской администрации

«Следующее мероприятие, посвященное празднику „Хлебный спас“, состоится на Троицкой площади 29 августа. В этот день для курганцев будет организована сельскохозяйственная ярмарка, ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества и концертная программа», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 29 августа в Курганской области будут праздновать Ореховый спас. В регионе уже 14 августа отпраздновали Медовый спас, а 19 августа — Яблочный. Например, во время Медового спаса URA.RU выяснило, что пасечникам удалось во время аномальной жары и засухи собрать один из самых ценных видов меда — фацелиевый.