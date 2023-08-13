13 августа 2023

Курганские пасечники собрали суперценный мед, который трудно выращивать в жару. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Медовый спас. Курган, мед, пасека, пасика
В Кургане прошел Медовый Спас Фото:

Пасечники из Курганской области собрали один из самых ценных видов меда — фацелиевый. Сами жители отмечают, что из-за аномальной жары и засухи выращивать данный продукт было трудно. Мед с курганских пасек представили горожанам на фестивале «Три Спаса». Об этом пасечники сообщили корреспонденту URA.RU.

«У нас пчелы карпатской породы и карника. Это миролюбивые породы. Этот сезон жаркий и сухой, поэтому он довольно тяжелый для пасечников. Но несмотря на это, много собрали меда вида „донник“. Посеяли также фацелиевый мед, самый ценный сорт, тоже хорошо собрали», — рассказал URA.RU один из участников фестиваля Евгений Володин. Многие пасечники выбирают для посева именно данный вид меда. В открытых источниках сообщается, что фацелиевый мед привлекателен для изготовления, так как его удается вырастить в большом количестве. Особенностью данного продукта является цвет — мед становится беловатого оттенка после кристаллизации.

Пасечник пояснил, что следует есть мед не во время болезни, а все время для профилактики. Володин рассказал, что помимо меда, есть и другие продукты: прополис, медовуха и другие. На фестивале также работал пункт проверки меда на качество. Как рассказала URA.RU заведующая лабораторией Центрального рынка Кургана Марина Евсеева, представленные на фестивале продукты прошли экспертизы.

Ранее URA.RU писало о том, как в Кургане пройдет фестиваль «Три Спаса». Жителей города ожидают Яблочный Спас, который пройдет 19 августа, и Ореховый Спас — 29 августа.

Медовый спас. Курган
Курганцы собрались на Троицкой площади из-за Медового Спаса
Фото:
Медовый спас. Курган
Жители Курганской области продают натуральный мед
Фото:
Медовый спас. Курган
Курганцы вырастили один из самых ценных видом меда
Фото:
Медовый спас. Курган
В лаборатории Центрального рынка проверили мед, выращенный на курганских пасеках
Фото:
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Пасечники из Курганской области собрали один из самых ценных видов меда — фацелиевый. Сами жители отмечают, что из-за аномальной жары и засухи выращивать данный продукт было трудно. Мед с курганских пасек представили горожанам на фестивале «Три Спаса». Об этом пасечники сообщили корреспонденту URA.RU. «У нас пчелы карпатской породы и карника. Это миролюбивые породы. Этот сезон жаркий и сухой, поэтому он довольно тяжелый для пасечников. Но несмотря на это, много собрали меда вида „донник“. Посеяли также фацелиевый мед, самый ценный сорт, тоже хорошо собрали», — рассказал URA.RU один из участников фестиваля Евгений Володин. Многие пасечники выбирают для посева именно данный вид меда. В открытых источниках сообщается, что фацелиевый мед привлекателен для изготовления, так как его удается вырастить в большом количестве. Особенностью данного продукта является цвет — мед становится беловатого оттенка после кристаллизации. Пасечник пояснил, что следует есть мед не во время болезни, а все время для профилактики. Володин рассказал, что помимо меда, есть и другие продукты: прополис, медовуха и другие. На фестивале также работал пункт проверки меда на качество. Как рассказала URA.RU заведующая лабораторией Центрального рынка Кургана Марина Евсеева, представленные на фестивале продукты прошли экспертизы. Ранее URA.RU писало о том, как в Кургане пройдет фестиваль «Три Спаса». Жителей города ожидают Яблочный Спас, который пройдет 19 августа, и Ореховый Спас — 29 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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