Бизнесмен Илья Пискулин водит экскурсии по улицам Тюмени

Владелец архитектурно-брендинговой компании DeVizion Илья Пискулин водит частные экскурсии по Тюмени. Об этом стало известно корреспонденту URA.RA. Бизнесмен вел группу из нескольких туристов по премиальному кварталу в центре города.
«Пискулин вел группу по центральным улицам, в районе квартала на Первомайской. По оценке, с ним было человек 10-12, возраст у всей разный. У бизнесмена был микрофон, он рассказывал об улицах Тюмени и местных достопримечательностей», — сообщил корреспондент агентства.
URA.RA попытались связаться с бизнесменом. На момент публикации получить оперативный комментарий не удалось.
Ранее Илья Пискулин был замечен в публичном выяснении отношений с другим известным тюменским бизнесменом Эльдаром Хусаиновым. Предприниматели устроили дебаты на тему личных расходов.
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