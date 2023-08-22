Бизнесмен Илья Пискулин водит экскурсии по улицам Тюмени

23 августа 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Бизнесмен водил экскурсии по центральным улицам Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Владелец архитектурно-брендинговой компании DeVizion Илья Пискулин водит частные экскурсии по Тюмени. Об этом стало известно корреспонденту URA.RA. Бизнесмен вел группу из нескольких туристов по премиальному кварталу в центре города. «Пискулин вел группу по центральным улицам, в районе квартала на Первомайской. По оценке, с ним было человек 10-12, возраст у всей разный. У бизнесмена был микрофон, он рассказывал об улицах Тюмени и местных достопримечательностей», — сообщил корреспондент агентства. URA.RA попытались связаться с бизнесменом. На момент публикации получить оперативный комментарий не удалось. Ранее Илья Пискулин был замечен в публичном выяснении отношений с другим известным тюменским бизнесменом Эльдаром Хусаиновым. Предприниматели устроили дебаты на тему личных расходов.

Владелец архитектурно-брендинговой компании DeVizion Илья Пискулин водит частные экскурсии по Тюмени. Об этом стало известно корреспонденту URA.RA. Бизнесмен вел группу из нескольких туристов по премиальному кварталу в центре города. «Пискулин вел группу по центральным улицам, в районе квартала на Первомайской. По оценке, с ним было человек 10-12, возраст у всей разный. У бизнесмена был микрофон, он рассказывал об улицах Тюмени и местных достопримечательностей», — сообщил корреспондент агентства. URA.RA попытались связаться с бизнесменом. На момент публикации получить оперативный комментарий не удалось. Ранее Илья Пискулин был замечен в публичном выяснении отношений с другим известным тюменским бизнесменом Эльдаром Хусаиновым. Предприниматели устроили дебаты на тему личных расходов.