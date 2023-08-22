22 августа 2023

Бизнесмен Илья Пискулин водит экскурсии по улицам Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Тюмень, пешеходы, тюмень
Бизнесмен водил экскурсии по центральным улицам Тюмени Фото:

Владелец архитектурно-брендинговой компании DeVizion Илья Пискулин водит частные экскурсии по Тюмени. Об этом стало известно корреспонденту URA.RA. Бизнесмен вел группу из нескольких туристов по премиальному кварталу в центре города.

«Пискулин вел группу по центральным улицам, в районе квартала на Первомайской. По оценке, с ним было человек 10-12, возраст у всей разный. У бизнесмена был микрофон, он рассказывал об улицах Тюмени и местных достопримечательностей», — сообщил корреспондент агентства.

URA.RA попытались связаться с бизнесменом. На момент публикации получить оперативный комментарий не удалось.

Ранее Илья Пискулин был замечен в публичном выяснении отношений с другим известным тюменским бизнесменом Эльдаром Хусаиновым. Предприниматели устроили дебаты на тему личных расходов.

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Владелец архитектурно-брендинговой компании DeVizion Илья Пискулин водит частные экскурсии по Тюмени. Об этом стало известно корреспонденту URA.RA. Бизнесмен вел группу из нескольких туристов по премиальному кварталу в центре города. «Пискулин вел группу по центральным улицам, в районе квартала на Первомайской. По оценке, с ним было человек 10-12, возраст у всей разный. У бизнесмена был микрофон, он рассказывал об улицах Тюмени и местных достопримечательностей», — сообщил корреспондент агентства. URA.RA попытались связаться с бизнесменом. На момент публикации получить оперативный комментарий не удалось. Ранее Илья Пискулин был замечен в публичном выяснении отношений с другим известным тюменским бизнесменом Эльдаром Хусаиновым. Предприниматели устроили дебаты на тему личных расходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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