На въезде в ЯНАО построят «островок цивилизации»

В ЯНАО перед Карамовским постом появится стела со словом «Ямал». Рядом с ней оборудуют место для отдыха, сообщил глава округа Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута».
«Пять лет назад ее предлагали, но у меня рука не поднималась тратить на нее ресурсы. Сейчас не стыдно поставить, мы решили, что нет слова добрее и прекраснее слова „Ямал“. Будет у вас красивая въездная стела перед Карамовским постом и условия заправиться, перекусить, отдохнуть. Будет хороший островок цивилизации», — сообщил Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями Муравленко, эфир которой транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя просят перенести новую стелу в другое место. По мнению новоуренгойцев, рядом со стелой должна быть парковка для отдыха и фотографирования.
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