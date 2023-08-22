На въезде в ЯНАО построят «островок цивилизации»

В ЯНАО перед Карамовским постом появится новая стела

23 августа 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

На въезде в ЯНАО появится новая стела со словом «Ямал» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО перед Карамовским постом появится стела со словом «Ямал». Рядом с ней оборудуют место для отдыха, сообщил глава округа Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута». «Пять лет назад ее предлагали, но у меня рука не поднималась тратить на нее ресурсы. Сейчас не стыдно поставить, мы решили, что нет слова добрее и прекраснее слова „Ямал“. Будет у вас красивая въездная стела перед Карамовским постом и условия заправиться, перекусить, отдохнуть. Будет хороший островок цивилизации», — сообщил Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями Муравленко, эфир которой транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя просят перенести новую стелу в другое место. По мнению новоуренгойцев, рядом со стелой должна быть парковка для отдыха и фотографирования.

В ЯНАО перед Карамовским постом появится стела со словом «Ямал». Рядом с ней оборудуют место для отдыха, сообщил глава округа Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута». «Пять лет назад ее предлагали, но у меня рука не поднималась тратить на нее ресурсы. Сейчас не стыдно поставить, мы решили, что нет слова добрее и прекраснее слова „Ямал“. Будет у вас красивая въездная стела перед Карамовским постом и условия заправиться, перекусить, отдохнуть. Будет хороший островок цивилизации», — сообщил Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями Муравленко, эфир которой транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя просят перенести новую стелу в другое место. По мнению новоуренгойцев, рядом со стелой должна быть парковка для отдыха и фотографирования.