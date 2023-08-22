22 августа 2023

На въезде в ЯНАО построят «островок цивилизации»

В ЯНАО перед Карамовским постом появится новая стела
© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, зима, ямал, мороз, туман, мост факел
На въезде в ЯНАО появится новая стела со словом «Ямал» Фото:

В ЯНАО перед Карамовским постом появится стела со словом «Ямал». Рядом с ней оборудуют место для отдыха, сообщил глава округа Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута».

«Пять лет назад ее предлагали, но у меня рука не поднималась тратить на нее ресурсы. Сейчас не стыдно поставить, мы решили, что нет слова добрее и прекраснее слова „Ямал“. Будет у вас красивая въездная стела перед Карамовским постом и условия заправиться, перекусить, отдохнуть. Будет хороший островок цивилизации», — сообщил Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями Муравленко, эфир которой транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя просят перенести новую стелу в другое место. По мнению новоуренгойцев, рядом со стелой должна быть парковка для отдыха и фотографирования.

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В ЯНАО перед Карамовским постом появится стела со словом «Ямал». Рядом с ней оборудуют место для отдыха, сообщил глава округа Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута». «Пять лет назад ее предлагали, но у меня рука не поднималась тратить на нее ресурсы. Сейчас не стыдно поставить, мы решили, что нет слова добрее и прекраснее слова „Ямал“. Будет у вас красивая въездная стела перед Карамовским постом и условия заправиться, перекусить, отдохнуть. Будет хороший островок цивилизации», — сообщил Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями Муравленко, эфир которой транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя просят перенести новую стелу в другое место. По мнению новоуренгойцев, рядом со стелой должна быть парковка для отдыха и фотографирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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