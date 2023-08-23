На улице Ленина меняют старые бордюры на гранитные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане старые бордюры заменят на гранитные. На одном из участков рабочие уже уложили новые поребрики. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Пока только начали. Есть немного у перекрестка улиц Ленина-Гоголя. Рабочих на данный момент не видно. Для поребриков подготовлен участок улицы Ленина (от Гоголя до Маркса)», — передает корреспондент URA.RU.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу курганской мэрии. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от представителей пресс-службы городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что курганцы жаловались на разрушенный тротуар возле новой детской поликлиники. Тогда жителей также возмутили открытые канализационные люки.

В Кургане установят гранитные бордюры Фото: Владислав Грозный © URA.RU