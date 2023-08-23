23 августа 2023

В центре Кургана начали менять бордюры. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , бордюр, ремонт дороги, паребрик
На улице Ленина меняют старые бордюры на гранитные Фото:

В Кургане старые бордюры заменят на гранитные. На одном из участков рабочие уже уложили новые поребрики. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Пока только начали. Есть немного у перекрестка улиц Ленина-Гоголя. Рабочих на данный момент не видно. Для поребриков подготовлен участок улицы Ленина (от Гоголя до Маркса)», — передает корреспондент URA.RU.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу курганской мэрии. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от представителей пресс-службы городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что курганцы жаловались на разрушенный тротуар возле новой детской поликлиники. Тогда жителей также возмутили открытые канализационные люки.

В Кургане установят гранитные бордюры
В Кургане установят гранитные бордюры
Фото:
Новые поребрики установят на участке улицы Ленина
Новые поребрики установят на участке улицы Ленина
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане старые бордюры заменят на гранитные. На одном из участков рабочие уже уложили новые поребрики. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Пока только начали. Есть немного у перекрестка улиц Ленина-Гоголя. Рабочих на данный момент не видно. Для поребриков подготовлен участок улицы Ленина (от Гоголя до Маркса)», — передает корреспондент URA.RU. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу курганской мэрии. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от представителей пресс-службы городской администрации. Ранее URA.RU писало, что курганцы жаловались на разрушенный тротуар возле новой детской поликлиники. Тогда жителей также возмутили открытые канализационные люки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...