23 августа 2023

Тюменский браконьер, застреливший человека вместо глухаря, избежал тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Браконьеру назначили ограничение свободы сроком на год Фото:

В Тюмени браконьеру, который застрелил человека вместо глухаря, назначили наказание в виде ограничения свободы на год. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«21 октября 2022 года подсудимый, являясь охотником, осуществлял незаконную охоту на участке местности вблизи с. Перевалово Тюменского района. Он произвел выстрел из охотничьего огнестрельного оружия „Вепрь-КМ“ в сторону участка местности около реки Пышма, где на тот момент находился потерпевший, которого подсудимый не видел <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год», — рассказали в ведомстве.

Как добавили в СУ СКР по Тюменской области, следователи осмотрели место инцидента и изъяли оружие. Также сотрудники доспросили очевидцев и свидетелей и провели комплекс экспертиз.

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В Тюмени браконьеру, который застрелил человека вместо глухаря, назначили наказание в виде ограничения свободы на год. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «21 октября 2022 года подсудимый, являясь охотником, осуществлял незаконную охоту на участке местности вблизи с. Перевалово Тюменского района. Он произвел выстрел из охотничьего огнестрельного оружия „Вепрь-КМ“ в сторону участка местности около реки Пышма, где на тот момент находился потерпевший, которого подсудимый не видел <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год», — рассказали в ведомстве. Как добавили в СУ СКР по Тюменской области, следователи осмотрели место инцидента и изъяли оружие. Также сотрудники доспросили очевидцев и свидетелей и провели комплекс экспертиз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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