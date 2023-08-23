Тюменский браконьер, застреливший человека вместо глухаря, избежал тюрьмы

24 августа 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Браконьеру назначили ограничение свободы сроком на год Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюмени браконьеру, который застрелил человека вместо глухаря, назначили наказание в виде ограничения свободы на год. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «21 октября 2022 года подсудимый, являясь охотником, осуществлял незаконную охоту на участке местности вблизи с. Перевалово Тюменского района. Он произвел выстрел из охотничьего огнестрельного оружия „Вепрь-КМ“ в сторону участка местности около реки Пышма, где на тот момент находился потерпевший, которого подсудимый не видел <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год», — рассказали в ведомстве. Как добавили в СУ СКР по Тюменской области, следователи осмотрели место инцидента и изъяли оружие. Также сотрудники доспросили очевидцев и свидетелей и провели комплекс экспертиз.

В Тюмени браконьеру, который застрелил человека вместо глухаря, назначили наказание в виде ограничения свободы на год. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «21 октября 2022 года подсудимый, являясь охотником, осуществлял незаконную охоту на участке местности вблизи с. Перевалово Тюменского района. Он произвел выстрел из охотничьего огнестрельного оружия „Вепрь-КМ“ в сторону участка местности около реки Пышма, где на тот момент находился потерпевший, которого подсудимый не видел <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год», — рассказали в ведомстве. Как добавили в СУ СКР по Тюменской области, следователи осмотрели место инцидента и изъяли оружие. Также сотрудники доспросили очевидцев и свидетелей и провели комплекс экспертиз.