Курганский СИЗО оштрафовали на 150 тысяч после проверки

В Кургане администрацию СИЗО оштрафовали за нарушение противопожарных мер

Проверка МЧС обнаружила нарушения в СИЗО Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный изолятор №1 города Кургана оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушения противопожарных мер, выявленные в ходе проверки. Сотрудники ФСИН пытались опротестовать решение, но суд оставил его в силе. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курганской области признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение противопожарной безопасности), и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа», — говорится в материалах дела. Проверяющие из пожарного надзора вынесли постановление о штрафе для изолятора в размере 300 тысяч рублей, в дальнейшем суд сократил размер вдвое.

Совместная с прокуратурой проверка прошла в СИЗО-1 в марте. Она выявила ряд нарушений в организации. На нескольких этажах режимного корпуса план эвакуации был без фотолюминесцентных материалов, отсутствовала документация на противопожарное оборудование.

Администрация изолятора попыталась добиться отмены штрафа. В жалобе было указано, что основания для признания правонарушения являются малозначительными, дело просили прекратить.

Апелляционный суд рассмотрел обстоятельства дела и решил, что оснований для отмены наказания для СИЗО не имеется. Решение, по которому учреждение заплатит 150 тысяч рублей административного штрафа, оставлено в силе.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти обязали отремонтировать убежище для чиновников. Такое решение принял суд после проведенной проверки по содержанию убежища.