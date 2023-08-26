Владелец бизнеса готов обменять отель на квартиру или машину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Напротив тюменского аквапарка «ЛетоЛето» продают действующий отель. Его цена 2,9 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Продам прибыльный отель в Тюмени. Он успешно работает с августа 2021 года. Преимущество — это расположение в нескольких метрах от аквапарка. Отель имеет статус законного бизнеса, соответствует требованиям системы классификации объектов туристической индустрии и имеет свидетельство о присвоении классификации. Его цена 2,9 миллиона рублей», — написано в объявлении.

По словам владельца, рядом с отелем находятся промышленные базы и организации. Он расположен на первом этаже, первой линии. В отеле хорошая «заселяемость», настроена реклама и программа управления и бронирования. В нем обустроено пять номеров разных конфигураций.

Ежемесячный оборот в среднем 300 тысяч рублей. Из них читая прибыль 180 тысяч рублей. По словам владельца бизнеса, окупаемость отеля 16 месяцев. Помимо покупки возможет обмен на недвижимость в Тюмени или на автомобиль не старше пяти лет с доплатой в сторону продавца или покупателя.

Ранее URA.RU писало, что в торговом комплексе Тюмени продавали ларек с хот-догами. Он стоил 160 тысяч рублей. По словам владельца, в стоимость входило необходимое оборудование: гриль рoликовый, печка, два холодильника, мopoзильный лaрь бoльшoй.