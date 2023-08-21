21 августа 2023

В Тюмени продают ларек с хот-догами по цене плазменного телевизора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие "Вкусной улицы" в ЦПКиО. Екатеринбург, хот-дог, вкусная улица
В Тюмени продают ларек с хот-догами за 160 тысяч рублей Фото:

В торговом комплексе Тюмени продают ларек с хот-догами за 160 тысяч рублей. За эту цену можно приобрести плазменный телевизор в районе 75-80 дюймов. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.

«В пpoдажe точкa пo приготовлению xот-дoгов в TК „Тюмeнcкий“. Бизнеc paбoтaeт пять лeт. Зa это время была нapaботaна большaя клиeнтcкая база. Стоимость ларька 160 тысяч рублей», — написано в объявлении.

По словам владельца, в стоимость входит необходимое оборудование: тoргoвaя стoйка, гриль рoликовый нoвый, печка, два холодильника, мopoзильный лaрь бoльшoй. Также есть видеонаблюдение, сейф и касса 3 в 1.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на Цветном бульваре продавался ларек с мороженым «ROBOCaffe», в котором сотрудника заменял робот. По словам владельца, такой бизнес приносит только за активный летний сезон более 1,5 миллиона рублей чистой прибыли.

Фото:

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В торговом комплексе Тюмени продают ларек с хот-догами за 160 тысяч рублей. За эту цену можно приобрести плазменный телевизор в районе 75-80 дюймов. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. «В пpoдажe точкa пo приготовлению xот-дoгов в TК „Тюмeнcкий“. Бизнеc paбoтaeт пять лeт. Зa это время была нapaботaна большaя клиeнтcкая база. Стоимость ларька 160 тысяч рублей», — написано в объявлении. По словам владельца, в стоимость входит необходимое оборудование: тoргoвaя стoйка, гриль рoликовый нoвый, печка, два холодильника, мopoзильный лaрь бoльшoй. Также есть видеонаблюдение, сейф и касса 3 в 1. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на Цветном бульваре продавался ларек с мороженым «ROBOCaffe», в котором сотрудника заменял робот. По словам владельца, такой бизнес приносит только за активный летний сезон более 1,5 миллиона рублей чистой прибыли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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