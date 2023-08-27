На тюменском кладбище жителей атаковали опасные бомжи

По словам жителей, бомжи болеют туберкулезом и педикулезом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Тобольска (Тюменская область) на Завальном кладбище терроризируют бомжи. По словам местных, неизвестные нападают на прохожих и болеют туберкулезом и педикулезом. Об этом сообщили в telegram-канале «Главное Тобольск».

«На Завальном кладбище обитают три бомжа. Один болен туберкулезом, у одного грибок. У всех трех вши. <…> Люди давно боятся ходить на кладбище, потому что они еще и нападают с целью ограбления. Требуют деньги у беззащитных женщин. А в глубине кладбища безлюдно и помощи ждать неоткуда. Я опасаюсь идти красить оградку на могилу из-за жуткого рассказа соседки», — сообщили в telegram-канале.

В администрации Тобольска корреспонденту URA.RU рассказали, что работники социальной службы вывезли с кладбища неизвестных. Им предстоит пройти медицинское обследование и лечение. «25 августа специалисты МАУ „Комплексный центр социального обслуживания населения“ вывезли указанных в публикации в соцсетях лиц с территории Завального кладбища и поместили их в медицинское учреждение (для прохождения обследования и лечения)», — добавили в мэрии.