27 августа 2023

На тюменском кладбище жителей атаковали опасные бомжи

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на челябинских муниципальных кладбищах во время родительского дня. Челябинск, днд, полиция, успенское кладбище, добровольная народная дружина
По словам жителей, бомжи болеют туберкулезом и педикулезом Фото:

Жителей Тобольска (Тюменская область) на Завальном кладбище терроризируют бомжи. По словам местных, неизвестные нападают на прохожих и болеют туберкулезом и педикулезом. Об этом сообщили в telegram-канале «Главное Тобольск».

«На Завальном кладбище обитают три бомжа. Один болен туберкулезом, у одного грибок. У всех трех вши. <…> Люди давно боятся ходить на кладбище, потому что они еще и нападают с целью ограбления. Требуют деньги у беззащитных женщин. А в глубине кладбища безлюдно и помощи ждать неоткуда. Я опасаюсь идти красить оградку на могилу из-за жуткого рассказа соседки», — сообщили в telegram-канале.

В администрации Тобольска корреспонденту URA.RU рассказали, что работники социальной службы вывезли с кладбища неизвестных. Им предстоит пройти медицинское обследование и лечение. «25 августа специалисты МАУ „Комплексный центр социального обслуживания населения“ вывезли указанных в публикации в соцсетях лиц с территории Завального кладбища и поместили их в медицинское учреждение (для прохождения обследования и лечения)», — добавили в мэрии.

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Жителей Тобольска (Тюменская область) на Завальном кладбище терроризируют бомжи. По словам местных, неизвестные нападают на прохожих и болеют туберкулезом и педикулезом. Об этом сообщили в telegram-канале «Главное Тобольск». «На Завальном кладбище обитают три бомжа. Один болен туберкулезом, у одного грибок. У всех трех вши. <…> Люди давно боятся ходить на кладбище, потому что они еще и нападают с целью ограбления. Требуют деньги у беззащитных женщин. А в глубине кладбища безлюдно и помощи ждать неоткуда. Я опасаюсь идти красить оградку на могилу из-за жуткого рассказа соседки», — сообщили в telegram-канале. В администрации Тобольска корреспонденту URA.RU рассказали, что работники социальной службы вывезли с кладбища неизвестных. Им предстоит пройти медицинское обследование и лечение. «25 августа специалисты МАУ „Комплексный центр социального обслуживания населения“ вывезли указанных в публикации в соцсетях лиц с территории Завального кладбища и поместили их в медицинское учреждение (для прохождения обследования и лечения)», — добавили в мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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