27 августа 2023
26 августа 2023

В Кургане автомобилист возле вокзала насмерть сбил пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный водитель
ДТП произошло недалеко от пешеходного перехода Фото:

В Кургане 25 августа на улице Станционная насмерть сбили пешехода, который ночью переходил дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU 28 августа сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

«25.08.2023 года в 01 часов 12 минут по улице Станционная вблизи дома 19, в городе Кургане, водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, двигаясь по улице Станционная со стороны улицы Кирова в сторону улицы Красина, в правой полосе движения, допустил наезд на пешехода. <…> В результате происшествия пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Мужчина, вышел на проезжую часть из-за деревьев перед близко движущимся автомобилем. В ГИБДД добавили, что пешеходный переход находился в зоне видимости погибшего.

ДТП произошло на ул. Станционная
ДТП произошло на ул. Станционная
Фото:

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В Кургане 25 августа на улице Станционная насмерть сбили пешехода, который ночью переходил дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU 28 августа сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. «25.08.2023 года в 01 часов 12 минут по улице Станционная вблизи дома 19, в городе Кургане, водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, двигаясь по улице Станционная со стороны улицы Кирова в сторону улицы Красина, в правой полосе движения, допустил наезд на пешехода. <…> В результате происшествия пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве. Мужчина, вышел на проезжую часть из-за деревьев перед близко движущимся автомобилем. В ГИБДД добавили, что пешеходный переход находился в зоне видимости погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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