ДТП произошло недалеко от пешеходного перехода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 25 августа на улице Станционная насмерть сбили пешехода, который ночью переходил дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU 28 августа сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

«25.08.2023 года в 01 часов 12 минут по улице Станционная вблизи дома 19, в городе Кургане, водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, двигаясь по улице Станционная со стороны улицы Кирова в сторону улицы Красина, в правой полосе движения, допустил наезд на пешехода. <…> В результате происшествия пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Мужчина, вышел на проезжую часть из-за деревьев перед близко движущимся автомобилем. В ГИБДД добавили, что пешеходный переход находился в зоне видимости погибшего.