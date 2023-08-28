Шеф-повар элитного ресторана устроит гастротур по Тюмени

Гостям предложат черную икру, устрицы и другие морские деликатесы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Шеф-повар ресторана «Посейдон» Андрей Аксенов проведет серию ужинов, на которых гостям презентую меню и концепцию обновленного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ресторанного холдинга «Максим».

«Перед переездом у „Посейдона“ запланировано несколько ужинов. Первый состоится в ресторане „Дача“. Шеф-повар „Посейдона“ Андрей Аксенов совместно с шефом „Дачи“ подадут гостям блюда с морскими деликатесами и локальными продуктами», — рассказали в пресс-службе.

Всего запланировано четыре ужина в различных заведениях города. Стоимость на оду персону — 5 000 рублей. За эту сумму гостям предложат устрицы, черную икру, камчатского краба, копченых каракатиц и другие деликатесы.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени закрывается один из старейших ресторанов города. Заведение проработала 21 год. Владельцы заявили о переезде и ребрендинге ресторана.