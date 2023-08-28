В Тюменской области ребенку оторвало ноготь в детском саду

29 августа 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Ребенок пострадал во время нахождения в детском саду Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Воспитанник детского сада «Ивушка» в Исетском районе (Тюменская область) остался без ногтевой пластины из-за того, что прищемил палец дверью. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. За полученную травму детсад выплатит родителям 30 тысяч рублей, хотя они просили 150 000. «Воспитанник детского сада „Ивушка“ прищемил палец дверью. Произошел отрыв ногтевой пластины четвертого пальца правой кисти. Здоровью ребенка причинен легкий вред. К учреждению был заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму в 150 000 рублей», — сообщили в пресс-службе судов. Претензии родителей ребенка поддержала прокуратура Исетского района, в котором и произошло ЧП. Представители детсада не согласились с суммой компенсации, попросив суд ее уменьшить. В итоге было решено, что за травму учреждение должно выплатить семье ребенка 30 000 рублей.

Воспитанник детского сада «Ивушка» в Исетском районе (Тюменская область) остался без ногтевой пластины из-за того, что прищемил палец дверью. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. За полученную травму детсад выплатит родителям 30 тысяч рублей, хотя они просили 150 000. «Воспитанник детского сада „Ивушка“ прищемил палец дверью. Произошел отрыв ногтевой пластины четвертого пальца правой кисти. Здоровью ребенка причинен легкий вред. К учреждению был заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму в 150 000 рублей», — сообщили в пресс-службе судов. Претензии родителей ребенка поддержала прокуратура Исетского района, в котором и произошло ЧП. Представители детсада не согласились с суммой компенсации, попросив суд ее уменьшить. В итоге было решено, что за травму учреждение должно выплатить семье ребенка 30 000 рублей.