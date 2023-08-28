Мэрия в ЯНАО ищет инвестора для проекта, который ускорит решение жилищного вопроса

Власти Ноябрьска вышли на рынок с инвестиционным предложением по постройке в городе арматурного завода. Арматура используется в бетоноконструкциях и ее местное производство поможет существенно ускорить строительство жилья, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.
«Администрация Ноябрьска ищет инвестора для строительства арматурного завода. Город вышел на рынок с инвестиционным предложением. Мини-металлургический завод сможет обеспечить строительные потребности необходимым количеством арматуры», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Ноябрьска.
Ноябрьск активно развивается, в городе строится жилье, улучшаются дороги. Инвестиционный климат в городе представляет интерес для потенциальных инвесторов.
Ранее URA.RU рассказало, что на въезде в ЯНАО возле Карамовского поста появится парадная стела с надписью «Ямал». Рядом будет построена она отдыха с парковкой.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.