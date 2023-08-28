28 августа 2023

Мэрия в ЯНАО ищет инвестора для проекта, который ускорит решение жилищного вопроса

Власти Ноябрьска ищут инвестора для постройки арматурного завода
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство. архив. Пермь, строители, арматура
Мэрия Ноябрьска ищет инвестора для собственного производства арматуры Фото:

Власти Ноябрьска вышли на рынок с инвестиционным предложением по постройке в городе арматурного завода. Арматура используется в бетоноконструкциях и ее местное производство поможет существенно ускорить строительство жилья, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

«Администрация Ноябрьска ищет инвестора для строительства арматурного завода. Город вышел на рынок с инвестиционным предложением. Мини-металлургический завод сможет обеспечить строительные потребности необходимым количеством арматуры», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Ноябрьска.

Ноябрьск активно развивается, в городе строится жилье, улучшаются дороги. Инвестиционный климат в городе представляет интерес для потенциальных инвесторов.

Ранее URA.RU рассказало, что на въезде в ЯНАО возле Карамовского поста появится парадная стела с надписью «Ямал». Рядом будет построена она отдыха с парковкой.

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Власти Ноябрьска вышли на рынок с инвестиционным предложением по постройке в городе арматурного завода. Арматура используется в бетоноконструкциях и ее местное производство поможет существенно ускорить строительство жилья, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Администрация Ноябрьска ищет инвестора для строительства арматурного завода. Город вышел на рынок с инвестиционным предложением. Мини-металлургический завод сможет обеспечить строительные потребности необходимым количеством арматуры», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Ноябрьска. Ноябрьск активно развивается, в городе строится жилье, улучшаются дороги. Инвестиционный климат в городе представляет интерес для потенциальных инвесторов. Ранее URA.RU рассказало, что на въезде в ЯНАО возле Карамовского поста появится парадная стела с надписью «Ямал». Рядом будет построена она отдыха с парковкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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