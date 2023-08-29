В ЯНАО на неделю закроют дорогу на месторождения для грузовиков

Дептранс ЯНАО на неделю закроет дорогу на месторождения для грузовых машин

30 августа 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Участок дороги «Обская — 193 км» закроют на неделю для грузовиков Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО с 4 по 11 сентября закроют дорогу от станции Обская до 193 километра для любого грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 6 утра 4 сентября до 6 утра 11 сентября движение для всего грузового автотранспорта на 13 км дороги „Станция Обская — 193 километр“ будет полностью закрыто. Компания „Ямалтранстрой“ будет выполнять дорожные работы», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что данная автодорога ведет на месторождения Приуральского района. Добычей занимаются предприятия «Газпром».

В ЯНАО с 4 по 11 сентября закроют дорогу от станции Обская до 193 километра для любого грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 6 утра 4 сентября до 6 утра 11 сентября движение для всего грузового автотранспорта на 13 км дороги „Станция Обская — 193 километр“ будет полностью закрыто. Компания „Ямалтранстрой“ будет выполнять дорожные работы», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что данная автодорога ведет на месторождения Приуральского района. Добычей занимаются предприятия «Газпром».