29 августа 2023

В ЯНАО на неделю закроют дорогу на месторождения для грузовиков

Дептранс ЯНАО на неделю закроет дорогу на месторождения для грузовых машин
© Служба новостей «URA.RU»
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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, машины, грузовики
Участок дороги «Обская — 193 км» закроют на неделю для грузовиков Фото:

В ЯНАО с 4 по 11 сентября закроют дорогу от станции Обская до 193 километра для любого грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«С 6 утра 4 сентября до 6 утра 11 сентября движение для всего грузового автотранспорта на 13 км дороги „Станция Обская — 193 километр“ будет полностью закрыто. Компания „Ямалтранстрой“ будет выполнять дорожные работы», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что данная автодорога ведет на месторождения Приуральского района. Добычей занимаются предприятия «Газпром».

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В ЯНАО с 4 по 11 сентября закроют дорогу от станции Обская до 193 километра для любого грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 6 утра 4 сентября до 6 утра 11 сентября движение для всего грузового автотранспорта на 13 км дороги „Станция Обская — 193 километр“ будет полностью закрыто. Компания „Ямалтранстрой“ будет выполнять дорожные работы», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что данная автодорога ведет на месторождения Приуральского района. Добычей занимаются предприятия «Газпром».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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