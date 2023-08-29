В ЯНАО на неделю закроют дорогу на месторождения для грузовиков

Участок дороги «Обская — 193 км» закроют на неделю для грузовиков
В ЯНАО с 4 по 11 сентября закроют дорогу от станции Обская до 193 километра для любого грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«С 6 утра 4 сентября до 6 утра 11 сентября движение для всего грузового автотранспорта на 13 км дороги „Станция Обская — 193 километр“ будет полностью закрыто. Компания „Ямалтранстрой“ будет выполнять дорожные работы», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказало, что данная автодорога ведет на месторождения Приуральского района. Добычей занимаются предприятия «Газпром».
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.