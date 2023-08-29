29 августа 2023

Тюменские автоняни взвинтили цены на услуги

Стоимость частных услуг по перевозке детей увеличилась в Тюмени на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, такси, водитель, мусульманка, вождение, женщина с платком
Автоняни предоставляют справки о наличии судимости, штрафов, аварий и только после этого допускаются к работе Фото:

Тюменские автоняни, которые занимаются частной перевозкой детей, подняли цены на свои услуги на 10-15%. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько горожан, оказывающих услуги по перевозке детей.

«К началу учебного года мы подняли цены на услуги автоняни в среднем на 10%. Год от года эта услуга пользуется все большей популярностью у горожан, соответственно, растет спрос отсюда и цена. В нашей базе есть несколько тюменок с личным авто, которых мы проверяем на наличие судимости, штрафов, аварий. Как правило, этой информации для родителей достаточно, чтобы доверить своего ребенка нашим сотрудникам», — рассказала директор сервиса «Автоняня72» в Тюмени.

Автоняня, оказывающая частные услуги по перевозке детей, подтвердила, что помимо стоимости, также сильно увеличился и спрос на трансфер. «К 1 сентября поступило много заявок. Родители стали продвинутые, особо в цене не торгуются, потому что заранее просчитывают маршрут и расходы на бензин. Цена на мои услуги начинается от 350 рублей в зависимости от дальности поездок. В прошлом году была 270 рублей», — сообщила тюменка Евгения.

Ранее агентство рассказывало о том, что в преддверии начала учебного года в Тюмени выросла стоимость услуг репетиров. Так, по данным URA.RU, цена на частное образование увеличилась на 20%.

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Тюменские автоняни, которые занимаются частной перевозкой детей, подняли цены на свои услуги на 10-15%. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько горожан, оказывающих услуги по перевозке детей. «К началу учебного года мы подняли цены на услуги автоняни в среднем на 10%. Год от года эта услуга пользуется все большей популярностью у горожан, соответственно, растет спрос отсюда и цена. В нашей базе есть несколько тюменок с личным авто, которых мы проверяем на наличие судимости, штрафов, аварий. Как правило, этой информации для родителей достаточно, чтобы доверить своего ребенка нашим сотрудникам», — рассказала директор сервиса «Автоняня72» в Тюмени. Автоняня, оказывающая частные услуги по перевозке детей, подтвердила, что помимо стоимости, также сильно увеличился и спрос на трансфер. «К 1 сентября поступило много заявок. Родители стали продвинутые, особо в цене не торгуются, потому что заранее просчитывают маршрут и расходы на бензин. Цена на мои услуги начинается от 350 рублей в зависимости от дальности поездок. В прошлом году была 270 рублей», — сообщила тюменка Евгения. Ранее агентство рассказывало о том, что в преддверии начала учебного года в Тюмени выросла стоимость услуг репетиров. Так, по данным URA.RU, цена на частное образование увеличилась на 20%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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