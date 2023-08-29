Тюменские репетиторы резко подняли цены на свои услуги

29 августа 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Выросли не только цены на услуги, но и спрос на занятия с репетитором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские репетиторы подняли цены на свои услуги на 15-20%. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько педагогов. По данным Avito, стоимость занятий с репетитором начинаются от 250 рублей. «Раньше занятие у меня стоило 600 рублей. Для молодых специалистов, заинтересованных в привлечении учеников, это нормальная стоимость. Но с этого года я подняла ценник до 700 рублей за занятие, то есть примерно на 15%. Занятие длится 50 минут, если какие-то моменты остались неразобранными, мы еще 10 минут проговариваем материал», — рассказала URA.RU Носонова Светлана, репетитор по русскому языку. Репетитор по химии и биологии Соколова Марина сообщила, что выросли не только цены на услуги, но и спрос на занятия. «Произошло поднятие цен за 2022 год с 700 до 900 рублей за часовое занятие. Спрос увеличился за год на 40%. У нас и команда расширилась, поэтому мы смогли покрыть большее количество заявок», — добавила Соколова. Некоторые педагоги повысили стоимость занятий на 40%. По словам репетитора по английскому языку Грибковой Елены, педагоги начали обучаться продажам, что является одной из причин повышения стоимости услуг. «У меня цены выросли на 40%. Стоимость часового занятия составляет 1400 рублей. Каждый сам оценивает свои услуги. Репетиторы стали больше работать на продажу, учиться, проходить обучение именно по презентации и продажам. Конкуренция растет, и каждый находит свою целевую аудиторию», — поделилась мнением Грибкова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские репетиторы подняли цены на свои услуги на 15-20%. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько педагогов. По данным Avito, стоимость занятий с репетитором начинаются от 250 рублей. «Раньше занятие у меня стоило 600 рублей. Для молодых специалистов, заинтересованных в привлечении учеников, это нормальная стоимость. Но с этого года я подняла ценник до 700 рублей за занятие, то есть примерно на 15%. Занятие длится 50 минут, если какие-то моменты остались неразобранными, мы еще 10 минут проговариваем материал», — рассказала URA.RU Носонова Светлана, репетитор по русскому языку. Репетитор по химии и биологии Соколова Марина сообщила, что выросли не только цены на услуги, но и спрос на занятия. «Произошло поднятие цен за 2022 год с 700 до 900 рублей за часовое занятие. Спрос увеличился за год на 40%. У нас и команда расширилась, поэтому мы смогли покрыть большее количество заявок», — добавила Соколова. Некоторые педагоги повысили стоимость занятий на 40%. По словам репетитора по английскому языку Грибковой Елены, педагоги начали обучаться продажам, что является одной из причин повышения стоимости услуг. «У меня цены выросли на 40%. Стоимость часового занятия составляет 1400 рублей. Каждый сам оценивает свои услуги. Репетиторы стали больше работать на продажу, учиться, проходить обучение именно по презентации и продажам. Конкуренция растет, и каждый находит свою целевую аудиторию», — поделилась мнением Грибкова.